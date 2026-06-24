Эксперты предупреждают о появлении через несколько месяцев моделей ИИ, способных к разрушительным кибератакам

Мощные модели искусственного интеллекта (ИИ), способные осуществить разрушительные кибератаки на правительства и предприятия, появятся уже через несколько месяцев.
Об этом, как сообщает The Guardian, говорится в совместном заявлении разведывательных служб Five Eyes, передает Укринформ.
В заявлении отмечается, что хотя искусственный интеллект «со временем поможет нам улучшить киберзащиту, он также увеличивает скорость, масштаб и сложность киберугроз».
«Передовые модели ИИ, вероятно, превзойдут нынешние ожидания отрасли, кардинально изменив как наступательные, так и защитные кибервозможности. Это произойдет не через годы, а через месяцы», — предупредили в Five Eyes.
В альянсе подчеркнули, что в таких условиях киберустойчивость является «неотъемлемой составляющей обеспечения непрерывности деятельности бизнеса, доверия рынка и долгосрочной ценности».
Агентства по кибербезопасности подчеркнули, что стремительный прогресс в развитии моделей ИИ свидетельствует, что эта технология снизит барьеры для злоумышленников и увеличит скорость и сложность атак.