Эксперты предупреждают о крахе рынка NFT из-за ликвидации BAYC — Finance.ua

Эксперты предупреждают о крахе рынка NFT из-за ликвидации BAYC Сегодня 19:49 — Финтех и Карты

Эксперты предупреждают о крахе рынка NFT из-за ликвидации BAYC

Основатель Web3-платформы DoubleStudio — DoubleQ — предупредил, что токены Bored Ape Yacht Club, которые коллекционеры разместили на платформе BendDAO в обмен на ETH, могут быть ликвидированы с коэффициентом кредитования 1.01. Сейчас на рынке 20 BAYC с коэффициентом кредитования ниже 1.1. DoubleQ считает, что это может повлечь за собой крах рынка NFT.

К слову, объем продаж крупнейшей торговой с-площадки OpenSea сейчас находится на самом низком уровне с начала года. Это означает, что он не спасет BAYC от разрушения. У заемщиков будет 48 часов, чтобы погасить кредиты, или их залог будет ликвидирован.

Как утверждает DoubleQ, большинство владельцев Bored Apes, которым грозит ликвидация, купили свои NFT несколько месяцев назад по минимальной цене 125 ETH. На фоне падения рынка цена снизилась еще больше и сейчас колеблется в пределах 70 ETH. Чтобы вывести свои NFT, коллекционеры, которые использовали токены в качестве залога, должны погасить кредит и выплатить проценты.

BendDAO объясняет: часть проблемы заключается в механике торговли NFT, где минимальные цены будут корректироваться в зависимости от колебаний цены ETH. Как результат, некоторые BAYC ликвидируются по более высоким ценам, чем они куплены.

Недавно говорилось, что цена на коллекцию NFT Bored Ape Yacht Club упала до самого низкого уровня с начала года. Это произошло на фоне продолжительного падения рынка NFT и общего обвала криптовалютного рынка. Торгируясь за 65,68 ETH, минимальная цена NFT Bored Ape Yacht Club упала до показателя, которого не было с января 2022 года.

noworries По материалам:

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