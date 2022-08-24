Nike заработал $185 млн на продаже NFT-коллекций — Finance.ua

Nike заработал $185 млн на продаже NFT-коллекций Сегодня 05:49 — Финтех и Карты

Nike заработал $185 млн на продаже NFT-коллекций

Мировой обувной гигант Nike заработал $185 млн на продаже своей NFT-коллекции.

Об этом сообщают аналитики Dune Analytics

Как стало известно, компания Nike достигла общего объема сделок на сумму $1,3 млрд за счет вторичной продажи NFT. Компания получила $93 млн от первоначальных продаж NFT и еще $92 млн в виде роялти.

Сообщается, что CloneX стала одной из самых успешных NFT-коллекций Nike, которая принесла роялти в размере $40 млн. Второй по результативности является MNLTH, которая принесла доход в размере $25 млн. Mint Vial, Skin Vail, CryptoKick и другие NFT-коллекции принесли Nike $1 млн роялти. Это показывает, что приобретение компанией Nike компании RTFKT, создателя коллекции NFT CloneX, действительно оказалось полезным для компании. Этот NFT стоял за большинством NFT-коллекций Nike.

Наряду с Nike есть и другие популярные бренды, такие как Dolce & Gabbana (D&G), Gucci, Tiffany и Adidas, которые получили новый поток доходов от продажи своих NFT. Однако Nike, похоже, возглавляет хит-парад среди всех этих брендов.

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cryptomisto По материалам:

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