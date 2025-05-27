Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports — Finance.ua

Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports, www.caranddriver.com

Одна из главных причин, почему люди покупают новый автомобиль, — это обещание беспроблемного владения, без лишних проблем с обслуживанием, возникающих с возрастом автомобиля. Однако ежегодные опросы Consumer Reports показывают, что некоторым покупателям придется возвращать свой новый автомобиль в сервисный центр дилера раньше и чаще других покупателей автомобилей.

Специалисты оценили более 300 тыс. автомобилей и создали рейтинг, в котором представлены 10 моделей наименее надежных автомобилей.

Детали оценки. Опросы глубоко погружаются в многочисленные проблемы, которые могут возникнуть у транспортного средства. гарантии. Эксперты изучили 20 потенциальных проблемных зон — от неприятностей, таких как скрип тормозов или поврежденный салон, до серьезных неисправностей, таких как потенциально дорогостоящие в ремонте проблемы с двигателем, трансмиссией, аккумулятором электромобиля и зарядкой электромобиля, которые не подлежат гарантии.

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Чтобы составить этот список, специалисты собрали данные не менее двух модельных годов и рассчитали прогнозируемый балл надежности. Автомобили в рейтинге представлены в порядке ранжирования, начиная с менее надежной модели. Каждое из них отображается со своим баллом надежности по шкале от 1 до 100.

Рейтинг наименее надежных автомобилей

По оценкам Consumer Reports, самым ненадежным оказался пикап Ford F-150 Hybrid, набравший всего 7 баллов в показателях надежности.

Ford F-150 Hybrid — 7 баллов GMC Canyon — 15 Chevrolet Colorado — 15 Rivian R1T-20 Ford Escape Hybrid — 21 Jeep Grand Cherokee L — 22 Jeep Grand Cherokee — 22 Nissan Frontier — 27 Jeep Wrangler — 27 Ford F-150 Lightning — 28 Genesis G70 — 29 Volkswagen ID.4 — 29

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