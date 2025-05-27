Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports — Finance.ua
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Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports

Технологии&Авто
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Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports
Эксперты назвали наименее надежные новые автомобили: отчет Consumer Reports, www.caranddriver.com
Одна из главных причин, почему люди покупают новый автомобиль, — это обещание беспроблемного владения, без лишних проблем с обслуживанием, возникающих с возрастом автомобиля. Однако ежегодные опросы Consumer Reports показывают, что некоторым покупателям придется возвращать свой новый автомобиль в сервисный центр дилера раньше и чаще других покупателей автомобилей.
Специалисты оценили более 300 тыс. автомобилей и создали рейтинг, в котором представлены 10 моделей наименее надежных автомобилей.
Детали оценки. Опросы глубоко погружаются в многочисленные проблемы, которые могут возникнуть у транспортного средства. гарантии. Эксперты изучили 20 потенциальных проблемных зон — от неприятностей, таких как скрип тормозов или поврежденный салон, до серьезных неисправностей, таких как потенциально дорогостоящие в ремонте проблемы с двигателем, трансмиссией, аккумулятором электромобиля и зарядкой электромобиля, которые не подлежат гарантии.
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Чтобы составить этот список, специалисты собрали данные не менее двух модельных годов и рассчитали прогнозируемый балл надежности. Автомобили в рейтинге представлены в порядке ранжирования, начиная с менее надежной модели. Каждое из них отображается со своим баллом надежности по шкале от 1 до 100.

Рейтинг наименее надежных автомобилей

По оценкам Consumer Reports, самым ненадежным оказался пикап Ford F-150 Hybrid, набравший всего 7 баллов в показателях надежности.
  1. Ford F-150 Hybrid — 7 баллов
  2. GMC Canyon — 15
  3. Chevrolet Colorado — 15
  4. Rivian R1T-20
  5. Ford Escape Hybrid — 21
  6. Jeep Grand Cherokee L — 22
  7. Jeep Grand Cherokee — 22
  8. Nissan Frontier — 27
  9. Jeep Wrangler — 27
  10. Ford F-150 Lightning — 28
  11. Genesis G70 — 29
  12. Volkswagen ID.4 — 29
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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