Эксперты назвали лучшие города Европы для путешествий в одиночку — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие города Европы для путешествий в одиночку
В недавнем исследовании туристического оператора Planet Cruise оценивали идеальные места для индивидуальных путешественников. Учитывали шесть основных факторов:
- оценка безопасности;
- средняя стоимость гостиницы за ночь;
- наличие групповых активностей;
- разнообразие памятников;
- стоимость одноразового билета в общественном транспорте;
- общая гостеприимная атмосфера города.
По этим критериям Прага получила 4,6 балла из 5, оказавшись чуть ниже Токио. В частности, по уровню безопасности Прага (75,39 на Numbeo) опередила многие другие европейские города. В начале года в другом исследовании Прагу также назвали самым безопасным городом для путешественников в Европе.
Какие преимущества чешской столицы и по каким критериям оценивали города для туристов, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Также Прага имеет высокий уровень дружелюбия — 62 балла из 100. В этой категории больше баллов только у Вены. В прошлом году Прагу назвали самым дружественным детским туристическим городом Европы.
В то же время цены в гостиницах в Праге не самые низкие — 113 долларов в сутки. Но столица имеет около 4000 достопримечательностей. Кроме того, Прага предлагает до 1000 групповых туров.
Среди недостатков Праги назвали проблему с общением. Город — один из самых сложных мест в Европе по языковой навигации.
В общем, по выводам Planet Cruise, лучшие направления мира для индивидуальных путешествий следующие:
- Токио (Япония);
- Прага (Чехия);
- Пекин (Китай);
- Ханой (Вьетнам);
- Шанхай (Китай);
- Чиангмай (Таиланд);
- Будапешт (Венгрия);
- Вена (Австрия);
- Рим (Италия);
- Бухарест (Румыния).
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