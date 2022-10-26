Эксперты BofA считают, что Bitcoin становится безопасной гаванью для инвесторов — Finance.ua

Эксперты BofA считают, что Bitcoin становится безопасной гаванью для инвесторов Сегодня 09:30 — Финтех и Карты

Эксперты BofA считают, что Bitcoin становится безопасной гаванью для инвесторов

Растущая корреляция Bitcoin с золотом, S&P 500 и Nasdaq 100 указывает на то, что инвесторы рассматривают BTC как «относительно безопасную гавань», считают стратеги американского финансового конгломерата Bank of America (BofA).

Несмотря на продолжающееся «медвежье настроение» на рынке криптовалют, инвесторы все чаще смотрят на Bitcoin как на безопасное убежище, говорится в исследовании BofA.

По мнению цифровых стратегов Bank of America, рост соотношения между Bitcoin и золотом (XAU) — один из основных индикаторов, демонстрирующих доверие инвесторов к BTC на фоне продолжающегося экономического спада.

Корреляция Bitcoin с золотом, обычно рассматриваемая как инструмент хеджирования инфляции, в этом году росла, достигнув самых высоких годовых уровней в начале октября. Тенденция к росту корреляции началась 5 сентября после того, как она оставалась близкой к нулю с июня 2021 года и стала отрицательной в марте 2022 года, отмечают в отчете стратеги BofA Алкеш Шах и Эндрю Мосс.

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«Bitcoin — это актив с фиксированным предложением, который в конечном счете может стать хеджем от инфляции», — пишут стратеги.

Рост корреляции BTC/XAU — не единственный показатель, свидетельствующий о росте доверия инвесторов к Bitcoin как средству сохранения стоимости.

Bitcoin также все больше коррелирует с основными фондовыми индексами, такими как S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (QQQ). Корреляция между Bitcoin и SPX и QQQ достигла исторических максимумов 13 сентября, пишут стратеги BofA:

«Снижение положительной корреляции с SPX/QQQ и быстро растущая корреляция с XAU указывают на то, что инвесторы могут рассматривать Bitcoin как относительно безопасную гавань, поскольку макроэкономическая неопределенность сохраняется и дно рынка еще не достигнуто».

Стратеги BofA также отметили массовый отток Bitcoin с бирж на личные или самостоятельные кошельки. Согласно исследованию, еженедельный отток BTC с бирж в начале октября был самым большим с середины июня, отмечая третью неделю оттока подряд. Стратеги подчеркнули, что большие и непрерывные оттоки на личные кошельки указывают на ограниченное краткосрочное давление на продажу, заявив:

«Инвесторы переводят токены с биржевых кошельков на свои личные кошельки, когда намерены холдить, что указывает на потенциальное снижение давления на продажу».

Стратеги BofA отметили, что методология отчета включала данные основных Bitcoin-бирж, включая Binance, Coinbase, Coincheck, FTX, Gemini, Kraken и другие.

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cryptomisto По материалам:

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