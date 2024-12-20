Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа Сегодня 22:46 — Криптовалюта

Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа

Экс-CEO BitMEX Артур Хейс предполагает , что криптовалюты могут потерпеть значительный обвал примерно 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп может вступить в должность президента США.

Аналитик написал свой новый прогноз в эссе Trump Truth, где отметил, что экономическая политика Трампа способна вызвать девальвацию доллара и стимулировать спрос на биткоин.

По мнению Хейса, Трамп, стремясь быстро укрепить экономические позиции США, может девальвировать доллар по отношению к золоту до уровней $10 000−20 000 за унцию. Это, по словам эксперта, может быстро сделать американские товары конкурентоспособными на глобальном рынке.

Хейс также считает, что действия США спровоцируют реакцию крупнейших экономик, в частности, Китая, который может ослабить юань. Это усилит спрос на активы с ограниченным предложением, например золото и биткоин . В то же время Хейс сомневается, что администрация США создаст стратегический резерв биткоина, ведь, вероятно, средства пойдут на другие экономические нужды.

На фоне таких прогнозов в США растет движение на уровне отдельных штатов, направленное на создание биткоин-резервов. Инициативы уже рассматриваются в Техасе, Пенсильвании и Огайо.

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noworries По материалам:

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