Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа — Finance.ua

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Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа

Криптовалюта
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Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа
Эксперт спрогнозировал обвал крипторынка после инаугурации Дональда Трампа
Экс-CEO BitMEX Артур Хейс предполагает, что криптовалюты могут потерпеть значительный обвал примерно 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп может вступить в должность президента США.
Аналитик написал свой новый прогноз в эссе Trump Truth, где отметил, что экономическая политика Трампа способна вызвать девальвацию доллара и стимулировать спрос на биткоин.
По мнению Хейса, Трамп, стремясь быстро укрепить экономические позиции США, может девальвировать доллар по отношению к золоту до уровней $10 000−20 000 за унцию. Это, по словам эксперта, может быстро сделать американские товары конкурентоспособными на глобальном рынке.
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Хейс также считает, что действия США спровоцируют реакцию крупнейших экономик, в частности, Китая, который может ослабить юань. Это усилит спрос на активы с ограниченным предложением, например золото и биткоин. В то же время Хейс сомневается, что администрация США создаст стратегический резерв биткоина, ведь, вероятно, средства пойдут на другие экономические нужды.
На фоне таких прогнозов в США растет движение на уровне отдельных штатов, направленное на создание биткоин-резервов. Инициативы уже рассматриваются в Техасе, Пенсильвании и Огайо.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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