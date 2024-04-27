Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году

Личные финансы
43
Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году
Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году
В этом году украинским работникам для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить как минимум 31 год стажа. Сегодня месяц стажа в Украине стоит 1760 гривен.
Об этом пишет издание «На пенсии».
Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин отмечает, что эта сумма является минимальным страховым взносом — 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля — 8 тыс. гривен).
Читайте также
Если человек не работает, он может самостоятельно платить взносы, нарабатывая будущий стаж.
Эксперт отмечает, что если до пенсии осталось недолго, а стажа не хватает, его можно купить раз за несколько предыдущих лет.

Однако платить придется вдвое больше:

  • в месяц — 3520 гривен;
  • в год — 42 240 гривен.
Напомним, граждане, у которых наступил возраст пенсионного выхода, но не набрали достаточного трудового стажа, предусмотрено получение социального пособия согласно законодательству.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, это пособие предоставляется лицам, имеющим менее 15 лет трудового стажа. Максимальный размер пособия составляет 3028 гривен.
По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.