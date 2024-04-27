Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году — Finance.ua

Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году Сегодня 10:07 — Личные финансы

Эксперт рассказал, сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году

В этом году украинским работникам для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить как минимум 31 год стажа. Сегодня месяц стажа в Украине стоит 1760 гривен.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин отмечает, что эта сумма является минимальным страховым взносом — 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля — 8 тыс. гривен).

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Если человек не работает, он может самостоятельно платить взносы, нарабатывая будущий стаж.

Эксперт отмечает, что если до пенсии осталось недолго, а стажа не хватает, его можно купить раз за несколько предыдущих лет.

Однако платить придется вдвое больше:

в месяц — 3520 гривен;

в год — 42 240 гривен.

Напомним, граждане, у которых наступил возраст пенсионного выхода, но не набрали достаточного трудового стажа, предусмотрено получение социального пособия согласно законодательству.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, это пособие предоставляется лицам, имеющим менее 15 лет трудового стажа. Максимальный размер пособия составляет 3028 гривен.

На пенсии По материалам:

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