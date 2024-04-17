Когда будут засчитаны периоды страхового стажа, когда человек не работает — Finance.ua

Когда будут засчитаны периоды страхового стажа, когда человек не работает Сегодня 19:00 — Личные финансы

Каждый год минимальное количество лет стажа, необходимого для выхода на пенсию, растет. В 2024 году нужно накопить 31 год, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко сообщила, в каких случаях в страховой стаж гражданам отнесут два периода вынужденной безработицы.

Декретный отпуск

Речь идет о женщинах, которые находились в декретном отпуске до достижения ребенком трехлетнего возраста. Матери нужно будет предоставить свидетельство о рождении сына или дочери, и этот период отнесется к ее общему страховому стажу.

Подчеркнуто, что двойного зачисления стажа за указанный период не будет. Если женщина продолжала работать, ей отнесут только годы трудовой деятельности, без декретного отпуска по уходу за малышом.

Уход за родственником

В ПФУ сообщили, что в страховой стаж могут включить период ухода за родственником, нуждающимся в постоянной сторонней помощи. В частности, речь идет об инвалидах I группы.

Требуется выполнение следующих условий:

в период опеки за больным гражданин действительно не работает;

опекун является трудоспособным человеком — не пенсионного возраста и без статуса инвалидности;

получение надбавки от органов социальной защиты населения или компенсации по уходу за инвалидом.

Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено отнесение при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в том числе за лицом с инвалидностью I группы.

В таком случае опекун считается застрахованным лицом, которое страхует орган социальной защиты и выплачивает ему компенсацию. Этот период будет отнесен к стажу только с 2004 года, более ранние периоды учету не подлежат. В страховой стаж входят периоды, когда украинец сам платил Единый социальный взнос или платил за него работодатель. С 1 апреля размер ежемесячного ЕСВ вырос до 1760 грн.

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