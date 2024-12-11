Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине — Finance.ua

Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине

Эксперт по транспортному моделированию считает, что в Украине платные дороги для частных автомобилей вряд ли появятся в ближайшие 5 лет. В первую очередь такое нововведение может быть запущено для грузовиков.

Об этом эксперт Дмитрий Беспалов рассказал в комментарии hromadske.

«Сейчас о платных дорогах для пользователей частного транспорта речь не идет. Плату за пользование уже имеющимися дорогами, чтобы хоть как-то наскрести денег на их минимальное обслуживание, предлагают ввести прежде всего для фур», — заявил он.

По мнению эксперта, перспектива появления платных участков или целых дорог для частных авто — это вопрос не менее 5−10 лет. В то же время для грузового транспорта платные дороги «условно можно сделать хоть завтра», поскольку технически и юридически это не кажется сложным, объяснил Беспалов.

«Однако это может быть тяжелое политическое решение из-за влияния на рынок и цены. Боюсь, что властям принять его будет нелегко, однако как еще можно минимально обслуживать дороги, учитывая, что дорожный фонд сейчас направляется на оборону, непонятно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что плата за грузовые перевозки нужна государству еще как инструмент транспортной политики — для регулирования спроса между разными видами транспорта.

Напомним, в Украине уже проводится анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог.

hromadske По материалам:

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