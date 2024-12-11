Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине

Казна и Политика
58
Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине
Эксперт рассказал, сколько нужно времени для появления платных дорог в Украине
Эксперт по транспортному моделированию считает, что в Украине платные дороги для частных автомобилей вряд ли появятся в ближайшие 5 лет. В первую очередь такое нововведение может быть запущено для грузовиков.
Об этом эксперт Дмитрий Беспалов рассказал в комментарии hromadske.
«Сейчас о платных дорогах для пользователей частного транспорта речь не идет. Плату за пользование уже имеющимися дорогами, чтобы хоть как-то наскрести денег на их минимальное обслуживание, предлагают ввести прежде всего для фур», — заявил он.

Читайте также: Платные дороги Европы: где расположены и сколько стоят

По мнению эксперта, перспектива появления платных участков или целых дорог для частных авто — это вопрос не менее 5−10 лет. В то же время для грузового транспорта платные дороги «условно можно сделать хоть завтра», поскольку технически и юридически это не кажется сложным, объяснил Беспалов.
«Однако это может быть тяжелое политическое решение из-за влияния на рынок и цены. Боюсь, что властям принять его будет нелегко, однако как еще можно минимально обслуживать дороги, учитывая, что дорожный фонд сейчас направляется на оборону, непонятно», — подчеркнул эксперт.
Читайте также
Он добавил, что плата за грузовые перевозки нужна государству еще как инструмент транспортной политики — для регулирования спроса между разными видами транспорта.
Напомним, в Украине уже проводится анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.