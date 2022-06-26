Эксперт рассказал, готова ли банковская система Украины к интеграции в ЕС — Finance.ua
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Эксперт рассказал, готова ли банковская система Украины к интеграции в ЕС

Казна и Политика
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Эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз убежден, что если мы завтра станем членами ЕС, то никаких проблем с банками не будет, потому что уже несколько лет все банковские процессы налажены по стандартам европейского регулятора.
«Честно скажу, без преувеличений, что наша банковская система полностью готова и законодательно, и юридически к интеграции в ЕС. К примеру, если мы завтра станем членами ЕС, то никаких проблем с банками не будет. Уже несколько лет все процессы налажены по стандартам европейского регулятора, надзорных органов, то есть по тем регуляциям, на которых базируется банковское законодательство и банковская работа», — объяснил эксперт.
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Евгений Дубогрыз отметил, что наши банки даже во многих моментах лучше работают, чем европейские, а именно расчеты, платежи, платежные системы, удаленные идентификации клиента. Такие процессы, которые в Европе занимают несколько дней, а иногда и неделю, у нас могут проходить меньше, чем за сутки.
Потому что еще в 2014 году было решено на уровне страны, что наша банковская система интегрируется в европейскую. Мы могли интегрироваться в любую — будь то в японская, либо малазийская, либо приближаться к американской, но мы выбрали Европу. И все эти годы Нацбанк внедрял изменения, изменялось законодательство и банковские регуляции, базельские стандарты. То есть 8 лет планомерной работы над этими изменениями — и банки готовы.
— Евгений Дубогрыз, эксперт по банкам и банковскому надзору

Справка Finance.ua:

  • 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове;
  • 24 июня пресс-служба Нацбанка сообщила, что НБУ получил дополнительные обязательства и задачи после того, как Украина стала кандидатом на вступление в ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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