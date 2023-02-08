Эксперт объяснила, почему старт продаж новых жилых проектов в Украине заблокирован — Finance.ua

Эксперт объяснила, почему старт продаж новых жилых проектов в Украине заблокирован Сегодня 21:00 — Недвижимость

Старт продажи новых жилищных проектов в Украине заблокирован уже четыре месяца из-за невозможности регистрировать имущественные права на них.

Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Эксперт напомнила, что 10 октября 2022 года вступил в силу закон «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» (№ 2518-ІХ). В этом законе содержится норма, согласно которой для начала строительства и его финансирования информация о будущем объекте строительства и определенной гарантийной части должна быть внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В начале января Кабмин утвердил минимальный размер гарантийной доли строительства построенных в будущем объектов на уровне 10% общей площади для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова, 5% — для остальных населенных пунктов страны.

Согласно законодательству, гарантийная доля будет обременяться государством, то есть фактически будет находиться в залоге до момента полной сдачи объекта.

Законодательство предусматривает взаимодействие Госреестра имущественных прав с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСС), информация должна автоматически отображаться в ЕГЭСС.

«Однако, по информации государственных регистраторов, до сих пор невозможно регистрировать имущественные права в реестре, который на начало февраля 2023 года не работает», — сообщила Волковская.

По ее мнению, месяца для создания реестра, предусмотренного законодателями, недостаточно в условиях военного времени. Именно поэтому представители рынка неоднократно обращались к депутатам отсрочить требования по внесению в этот реестр информации до начала полноценного действия Госреестра прав на недвижимое имущество и налаживания его взаимодействия с ЕГЭСС.

«Пока государство не создаст этот раздел реестра и не настроит его взаимодействие с электронной системой ЕГЭСС, логично не требовать регистрации в том, чего не существует», — считает Волковская.

Созданная в мае 2020 года Ассоциация по управлению финансами и инвестициями (FIMA) объединяет 33 финкомпании — управляющие ФФБ. Большинство (41%) размещается в столице, в Харькове — 13%, в Виннице — 8%, в Хмельницком — 5%. Активнее всего сейчас достраивают и стремятся начать новые объекты во Львове — 20% компаний-управителей ФФБ.

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