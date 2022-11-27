Эксперт назвал самый стойкий актив Украины — Finance.ua

Эксперт назвал самый стойкий актив Украины Сегодня 15:14 — Личные финансы

земля оказалась в условиях войны самым устойчивым активом, потому что цены на нее только росли. Об этом, в частности, рассказал и основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа в Многие эксперты убеждены, что главная причина положительной динамики на рынке заключается в том, что, потому что цены на нее только росли. Об этом, в частности, рассказал и основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа в интервью Forbes.

Впрочем, он вполне резонно обращает внимание, что если в гривне стоимость угодий росла, то в долларах — учитывая стремительную девальвацию национальной валюты — упала (ориентировочно — на 5%). Средняя доходность такой инвестиции сохранилась на уровне 6% годовых.

По его словам, «сейчас продажа земли вернулась на довоенный уровень». Одной из причин является надежность, так как такое имущество нельзя уничтожить даже во время войны. Исключением является оккупация территории. Кроме того, это валютный актив, «который при падении экономики на 30% снизился в стоимости всего на 5%».

Напомним, за последние две недели была заключена 2 991 сделка в рамках рынка земли по площади в 5 853 га. В целом за весь период функционирования рынка земли заключено 132 192 земельных соглашения.

В октябре 2022 года самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Справка Finance.ua:

В мае снова после большого вторжения возобновил работу рынок земли. По состоянию на конец октября 2022 г. стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли — в соответствующий период один гектар земли в прошлом году стоил 36 562 грн.

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