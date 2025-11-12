Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине, На фото: Артем Щербина

Если вы только начинаете свой путь в инвестировании или хотите разобраться в этой сфере, не обязательно сразу браться за книги или просматривать видео на YouTube.

Об этом на конференции « Жить на проценты » отметил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.

В частности, по словам спикера, достаточно выбрать десять известных банков, на каждом из которых будет доступна публичная аналитика. Банки делятся своими прогнозами и рекомендациями, куда нужно инвестировать, и что они видят на рынках.

В общем, Щербина дал несколько рекомендаций по инвестированию. Пошагово это выглядит так:

Выберите 10 глобальных инвестиционных компаний. На их сайтах ознакомьтесь с их исследованиями.

Зафиксируйте все их рекомендации, идеи и предостережения.

Сформируйте список из наиболее рекомендуемых активов и интересных вам инвестиционных идей.

Найдите релевантные фонды для этих активов.

Инвестируйте.



Как отметил директор по инвестициям Capital Times, одним из наиболее доступных инструментов для инвестирования украинцев являются именно облигации. В Украине можно зарабатывать 17,5% годовых почти без риска.

«Не сторонитесь облигаций. В военной экономике они действительно обеспечивают высокий уровень доходности, потерять в валюте и гривне очень сложно. Облигации каждый год доказывают, что могут приносить пользу, несмотря на кризис в мире», — отметил специалист.

Чтобы понять принцип работы ОВГЗ и пользу от них, эксперт привел пример возможного роста доллара на 10 грн в течение следующих 2,5 лет. Он отметил, что в таком случае теряется 24% в доходности. Но, учитывая, что в гривне от ОВГЗ за 2,5 года вы получите 43%, без проблем можете пойти в обменник, купить доллары, и все равно быть в плюсе на около 19% - в гривне, и на 7,6% - в долларе.

Напоследок Щербина отметил, что не стоит забывать и о диверсификации.

«Диверсификация портфеля позволяет избегать мощных провалов. Как свидетельствует этот календарный год, она позволяет получать довольно неплохую доходность с гораздо меньшим риском», — сказал он.

