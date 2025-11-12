0 800 307 555
Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине

Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине
Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине, На фото: Артем Щербина
Если вы только начинаете свой путь в инвестировании или хотите разобраться в этой сфере, не обязательно сразу браться за книги или просматривать видео на YouTube.
Об этом на конференции «Жить на проценты» отметил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.
В частности, по словам спикера, достаточно выбрать десять известных банков, на каждом из которых будет доступна публичная аналитика. Банки делятся своими прогнозами и рекомендациями, куда нужно инвестировать, и что они видят на рынках.
В общем, Щербина дал несколько рекомендаций по инвестированию. Пошагово это выглядит так:
  1. Выберите 10 глобальных инвестиционных компаний.
  2. На их сайтах ознакомьтесь с их исследованиями.
  3. Зафиксируйте все их рекомендации, идеи и предостережения.
  4. Сформируйте список из наиболее рекомендуемых активов и интересных вам инвестиционных идей.
  5. Найдите релевантные фонды для этих активов.
  6. Инвестируйте.
Как отметил директор по инвестициям Capital Times, одним из наиболее доступных инструментов для инвестирования украинцев являются именно облигации. В Украине можно зарабатывать 17,5% годовых почти без риска.
«Не сторонитесь облигаций. В военной экономике они действительно обеспечивают высокий уровень доходности, потерять в валюте и гривне очень сложно. Облигации каждый год доказывают, что могут приносить пользу, несмотря на кризис в мире», — отметил специалист.
Чтобы понять принцип работы ОВГЗ и пользу от них, эксперт привел пример возможного роста доллара на 10 грн в течение следующих 2,5 лет. Он отметил, что в таком случае теряется 24% в доходности. Но, учитывая, что в гривне от ОВГЗ за 2,5 года вы получите 43%, без проблем можете пойти в обменник, купить доллары, и все равно быть в плюсе на около 19% - в гривне, и на 7,6% - в долларе.
Напоследок Щербина отметил, что не стоит забывать и о диверсификации.
«Диверсификация портфеля позволяет избегать мощных провалов. Как свидетельствует этот календарный год, она позволяет получать довольно неплохую доходность с гораздо меньшим риском», — сказал он.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
