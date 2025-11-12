Эксперт назвал наиболее доступный инструмент для инвестирования в Украине
Если вы только начинаете свой путь в инвестировании или хотите разобраться в этой сфере, не обязательно сразу браться за книги или просматривать видео на YouTube.
Об этом на конференции «Жить на проценты» отметил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина.
В частности, по словам спикера, достаточно выбрать десять известных банков, на каждом из которых будет доступна публичная аналитика. Банки делятся своими прогнозами и рекомендациями, куда нужно инвестировать, и что они видят на рынках.
В общем, Щербина дал несколько рекомендаций по инвестированию. Пошагово это выглядит так:
- Выберите 10 глобальных инвестиционных компаний.
- На их сайтах ознакомьтесь с их исследованиями.
- Зафиксируйте все их рекомендации, идеи и предостережения.
- Сформируйте список из наиболее рекомендуемых активов и интересных вам инвестиционных идей.
- Найдите релевантные фонды для этих активов.
- Инвестируйте.
Как отметил директор по инвестициям Capital Times, одним из наиболее доступных инструментов для инвестирования украинцев являются именно облигации. В Украине можно зарабатывать 17,5% годовых почти без риска.
«Не сторонитесь облигаций. В военной экономике они действительно обеспечивают высокий уровень доходности, потерять в валюте и гривне очень сложно. Облигации каждый год доказывают, что могут приносить пользу, несмотря на кризис в мире», — отметил специалист.
Чтобы понять принцип работы ОВГЗ и пользу от них, эксперт привел пример возможного роста доллара на 10 грн в течение следующих 2,5 лет. Он отметил, что в таком случае теряется 24% в доходности. Но, учитывая, что в гривне от ОВГЗ за 2,5 года вы получите 43%, без проблем можете пойти в обменник, купить доллары, и все равно быть в плюсе на около 19% - в гривне, и на 7,6% - в долларе.
Напоследок Щербина отметил, что не стоит забывать и о диверсификации.
«Диверсификация портфеля позволяет избегать мощных провалов. Как свидетельствует этот календарный год, она позволяет получать довольно неплохую доходность с гораздо меньшим риском», — сказал он.
