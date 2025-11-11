0 800 307 555
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU

Фондовый рынок
1119
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
В Киеве 8 ноября 2025 года состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали о состоянии экономики, инвестирования. Организаторами конференции являются финансовые порталы Finance.ua и Минфин. Во время события спикеры и гости конференции также обсуждали, где украинцы хранят свои сбережения. Интересную статистику на этот счет привел Владислав Свистунов, руководитель по управлению активами компании ICU.
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
По его словам, ситуация выглядит довольно показательно:
«Имеем достаточно радикальное распределение. Приблизительно 400 тысяч украинцев держат средства в криптовалюте, около 200 тысяч — в национальных ценных бумагах, и еще около 40 тысяч — через международных брокеров. Но эти цифры, конечно, не отражают всех украинцев», — отметил эксперт.
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
«То есть 9 из 10 грн хранятся не в финансовых активах: это недвижимость, авто, земля, базовые активы. И здесь видим разницу с американцами, которые существенно пошли вперед в своих инвестициях», — говорит Свистунов.
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
Вывод эксперта: «Можно сказать, что украинцы очень консервативны. Основа этих нефинансовых инвестиций — собственное жилье и автомобиль».
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
По его словам, суммарно получается, что 76% американцев хранят в лучших инструментах. Тех, которые предоставляют либо налоговую оптимизацию, либо возможность зарабатывать на лучших компаниях. И это их стратегия.
В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU
У украинцев есть любимая группа — 73% это наличные: доллар и гривна.
«Это своеобразное успокаивающее с таким побочным эффектом, как бедность. Если доллар или гривна, инфляция просто их „убивает“. А это основа наших сбережений», — говорит эксперт.
В то же время 19% депозиты — те же наличные, но немного замороженные. 4% - ОВГЗ, небольшой рынок. И крипта занимает 1%, но она главным образом транзиционная: это переводы, оплаты, зарплаты.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
