В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

В чем украинцы хранят свои сбережения — исследование ICU

В Киеве 8 ноября 2025 года состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали о состоянии экономики, инвестирования. Организаторами конференции являются финансовые порталы Finance.ua и Минфин. Во время события спикеры и гости конференции также обсуждали, где украинцы хранят свои сбережения. Интересную статистику на этот счет привел Владислав Свистунов, руководитель по управлению активами компании ICU.

По его словам, ситуация выглядит довольно показательно:

«Имеем достаточно радикальное распределение. Приблизительно 400 тысяч украинцев держат средства в криптовалюте, около 200 тысяч — в национальных ценных бумагах, и еще около 40 тысяч — через международных брокеров. Но эти цифры, конечно, не отражают всех украинцев», — отметил эксперт.

«То есть 9 из 10 грн хранятся не в финансовых активах: это недвижимость, авто, земля, базовые активы. И здесь видим разницу с американцами, которые существенно пошли вперед в своих инвестициях», — говорит Свистунов.

Вывод эксперта: «Можно сказать, что украинцы очень консервативны. Основа этих нефинансовых инвестиций — собственное жилье и автомобиль».

По его словам, суммарно получается, что 76% американцев хранят в лучших инструментах. Тех, которые предоставляют либо налоговую оптимизацию, либо возможность зарабатывать на лучших компаниях. И это их стратегия.

У украинцев есть любимая группа — 73% это наличные: доллар и гривна.

«Это своеобразное успокаивающее с таким побочным эффектом, как бедность. Если доллар или гривна, инфляция просто их „убивает“. А это основа наших сбережений», — говорит эксперт.

В то же время 19% депозиты — те же наличные, но немного замороженные. 4% - ОВГЗ, небольшой рынок. И крипта занимает 1%, но она главным образом транзиционная: это переводы, оплаты, зарплаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.