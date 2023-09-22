Эксклюзив за миллион: Maybach наполнит рынок новыми роскошными моделями (фото) — Finance.ua
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Эксклюзив за миллион: Maybach наполнит рынок новыми роскошными моделями (фото)

Технологии&Авто
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Эксклюзив за миллион: Maybach наполнит рынок новыми роскошными моделями (фото)
Эксклюзив за миллион: Maybach наполнит рынок новыми роскошными моделями (фото)
Mercedes-Benz планирует вернуть былую роскошь бренда Maybach. В ближайшие годы марка выпустит целую линейку дорогих эксклюзивных моделей. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.
Все серийные Maybach являются, по сути, роскошными версиями моделей Mercedes. Их продолжат выпускать, однако прибавят и более самобытные автомобили.
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Источники в немецком концерне говорят, что Maybach превратится в «Супер-Мерседес» с эксклюзивным дизайном и высокой степенью персонализации.
Руководство Mercedes-Benz увидело успех дорогих лимитированных моделей типа Rolls-Royce Boat Tail, Bentley Mulliner Batur или Alfa Romeo 33 Stradale и решило создать их аналоги. Первые подробности авто уже раскрыли.

Какие новые модели готовит Maybach:

  • купе 2+2 в духе легендарного Mercedes 300 SL Gullwing;
  • SEC — четырехдверный четырехместный седан-купе;
  • Panamericana Cruiser — купевидный внедорожник на базе Гелендвагена;
  • GLR Slantback — пикап-купе на базе Гелендвагена;
  • серийная версия концепт-кара Vision One-Eleven;
  • AMG EQR Two — электрический преемник суперкара Mercedes-AMG One;
  • EQS Shooting Brake — версия Mercedes EQS в кузове универсал;
  • EQS SUV Streamliner — обтекаемый электрический купе-кроссовер на базе Maybach EQS SUV;
  • Vision 2 — большие и роскошные купе и кабриолет в стиле концепт-каров Maybach 6.
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По материалам:
Фокус
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