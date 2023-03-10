Экс-руководителям «Антонова» объявили подозрение — их действия привели к уничтожению «Мрії» — Finance.ua
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Экс-руководителям «Антонова» объявили подозрение — их действия привели к уничтожению «Мрії»

Казна и Политика
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Экс-руководителям «Антонова» объявили подозрение — их действия привели к уничтожению «Мрії»
Экс-руководителям «Антонова» объявили подозрение — их действия привели к уничтожению «Мрії», Фото: Reuters
Правоохранители уведомили о подозрении бывших руководителей государственного предприятия «Антонов», из-за действий которых был уничтожен самолет Ан-225 «Мрія».
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора бывший гендиректор ГП «Антонов», и.о. заместителя гендиректора, а также заместитель директора по авиационной безопасности госпредприятия уведомлены о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).
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По данным следствия, в течение января-февраля 2022 года Национальная гвардия Украины была проинформирована о возможной эскалации военного конфликта со стороны рф на территории Украины.
Для выполнения распоряжения Генерального штаба ВСУ Нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны отдельных объектов, в том числе аэродрома в пгт Гостомель Киевской области.
«Однако должностные лица государственного предприятия воспрепятствовали законной деятельности военнослужащих. Они лишили их возможности своевременно принять меры по охране и обороне аэродрома», — говорится в сообщении.
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В ОГП сообщили, что такие действия подозреваемых привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум лицам, уничтожению самолета АН-225 «Мрія», повреждению других самолетов и автотранспортных средств предприятия.
«Был утрачен контроль над стратегическим военным объектом с последующей временной оккупацией близлежащих населенных пунктов Киевской области», — говорится в сообщении.
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об объективном расследовании этого дела. «Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что „Мрію“, как и Украину, невозможно разрушить», — отметил Малюк.
Двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении третьего решается вопрос объявления в розыск.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 «Мрія» сгорел в конце февраля прошлого года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом.

Сколько будет стоить новая «Мрія»

По материалам:
Укрінформ
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