Побьет рекорды «Мрии»: стало известно, каким будет новый АН-225 — Finance.ua

Побьет рекорды «Мрии»: стало известно, каким будет новый АН-225 Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Побьет рекорды «Мрии»: стало известно, каким будет новый АН-225

В Украине будет построен новый самолет АН-225 «Мрия», и авиаконструкторы ГП «Антонов» уже начали над ним работать. Его создадут на базе предыдущего самолета, но эта модель побьет все рекорды старой «Мрии».

Генеральный конструктор ГП «Антонов» Владислав Власик рассказал в эфире телемарафона на ТСН о том, какие работы над самолетом уже проведены.

Как будет выглядеть новый самолет «Мрия»

В настоящее время мастера проводят демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета. Также специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Новый АН-225 будет создан на базе недостроенного брата-близнеца «Мрии». Внешне этот самолет не будет отличаться от разрушенного борта. Но конструкторы рассказали, что внутри это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием.

«Новая „Мрия“ будет еще мощнее, легче предыдущей минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и будет лететь еще дольше и еще дальше. Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был, это нецелесообразно и неуместно», — рассказал Власик.

А что с финансированием?

Отстроить Ан-225 обойдется очень дорого, но для восстановления самого большого самолета в мире средства готовы дать международные доноры.

«Восстановление „Мрии“ — это и есть восстановление страны. Как только „Мрия“ будет восстановлена, мы сможем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощь Украины — восстановлена. Вот она „Мрия“ — вот она отстроена заново», — добавил генеральный конструктор ГП «Антонов».

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