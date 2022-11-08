«Антонов» уточнил информацию о постройке второй «Мрії» — Finance.ua
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«Антонов» уточнил информацию о постройке второй «Мрії»

Казна и Политика
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«Антонов» уточнил информацию о постройке второй «Мрії»
«Антонов» уточнил информацию о постройке второй «Мрії»
Государственное предприятие «Антонов» уточнило информацию о постройке новой «Мрії», говорит о начале конструкторских работ.
Об этом свидетельствует заявление ГП «Антонов» в Facebook.
«На данный момент начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ГП «Антонов» строит второй самолет Ан-225 «Мрія» после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами в ходе наступления в Киевской области.

Справка Finance.ua:

  • в первый день полномасштабной войны рф против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации — самолет Ан-225 «Мрія»;
  • «Антонов» сразу заявил, что «Мрію» будут восстанавливать. Однако стоимость такой идеи была непонятна — со стороны «Укроборонпрома» и представителей звучала оценка от 120 млн долл. и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП «Антонов» Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка обойдется примерно в 250-300 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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