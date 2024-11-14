Экс-глава правления банка подозревается в растрате средств во время войны — Finance.ua

Экс-глава правления банка подозревается в растрате средств во время войны Вчера 19:30 — Криминал

Экс-глава правления банка подозревается в растрате средств во время войны, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении бывшего Председателя правления коммерческого банка и экс-руководителя частного предприятия. Во время полномасштабного вторжения рф они завладели средствами банковского учреждения.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита на 20 млн грн для якобы закупки ткани у иностранных производителей.

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Председатель правления, действуя в сговоре с бизнесменом и другими должностными лицами банковского учреждения, и, несмотря на отсутствие соответствующего имущественного обеспечения кредита со стороны предприятия, безосновательно оформил кредит. Впоследствии эти средства были перечислены в адрес компаний нерезидентов и обналичены за рубежом, а ткань в Украину так и не была ввезена.

Отметим, что этот коммерческий банк в октябре 2022 года признан НБУ неплатежеспособным из-за неспособности выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования. Средства физических лиц, державших на счетах банка более 1.2 млрд грн, будет возвращать государство через Фонд гарантирования вкладов.

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Бывшие Председатель правления банка и руководитель предприятия подозреваются в растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения.

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