На Хмельнитчине сотрудница банка присвоила более 1,2 млн грн клиентов — Finance.ua

На Хмельнитчине сотрудница банка присвоила более 1,2 млн грн клиентов Вчера 19:30 — Криминал

На Хмельнитчине экс-сотрудницу банка подозревают в мошенничестве и завладении средствами клиентов на сумму более 1,2 млн грн. Она использовала свое служебное положение для незаконных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Один из потерпевших обратился в банк, чтобы погасить долг по кредиту. Подозреваемая вызвалась помочь и сообщила мужчине, что после уплаты долга закрыла счет, и нужно передать ей кредитку для уничтожения. Она получила от мужчины пин-код и коды доступа к онлайн-банкингу карты. Однако ничего уничтожать не собиралась, а рассчитывалась картой в магазинах и снимала наличные деньги.

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У другой потерпевшей, с которой женщина дружила, попросила кредитную карту для временного пользования, потому что имела якобы тяжелое материальное положение. Израсходовав почти 36 тыс. грн — долг так и не погасила.

Еще одна клиентка обратилась к подозреваемой, чтобы обменять гривну на евро, а также отдала ей банковскую карту, чтобы провести операции по обслуживанию депозитного вклада. Злоумышленница потратила почти миллион гривен на собственные нужды.

Подозреваемая обвиняется в ряде уголовных преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и несанкционированном вмешательстве в работу информационных сетей. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.

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