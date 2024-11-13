На Хмельнитчине сотрудница банка присвоила более 1,2 млн грн клиентов — Finance.ua
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На Хмельнитчине сотрудница банка присвоила более 1,2 млн грн клиентов

Криминал
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На Хмельнитчине экс-сотрудницу банка подозревают в мошенничестве и завладении средствами клиентов на сумму более 1,2 млн грн. Она использовала свое служебное положение для незаконных операций.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.
Один из потерпевших обратился в банк, чтобы погасить долг по кредиту. Подозреваемая вызвалась помочь и сообщила мужчине, что после уплаты долга закрыла счет, и нужно передать ей кредитку для уничтожения. Она получила от мужчины пин-код и коды доступа к онлайн-банкингу карты. Однако ничего уничтожать не собиралась, а рассчитывалась картой в магазинах и снимала наличные деньги.
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У другой потерпевшей, с которой женщина дружила, попросила кредитную карту для временного пользования, потому что имела якобы тяжелое материальное положение. Израсходовав почти 36 тыс. грн — долг так и не погасила.
Еще одна клиентка обратилась к подозреваемой, чтобы обменять гривну на евро, а также отдала ей банковскую карту, чтобы провести операции по обслуживанию депозитного вклада. Злоумышленница потратила почти миллион гривен на собственные нужды.
Подозреваемая обвиняется в ряде уголовных преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и несанкционированном вмешательстве в работу информационных сетей. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.
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