Экономист назвал три причины роста цены яиц — Finance.ua

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Экономист назвал три причины роста цены яиц

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Экономист назвал три причины роста цены яиц
Экономист назвал три причины роста цены яиц
Неурожай зерновых, разблокирование границ, рост внутреннего спроса и сопутствующие им факторы привели к серьезному повышению цены куриных яиц в Украине. Однако сезонность не имеет решающего значения.
Об этом рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что влияет на формирование цены яиц

Экономист напомнил, что в ноябре 2023-го яйца стоили 63 гривны за десяток, поэтому за год цена не очень выросла, однако за последние 12 месяцев была очень большая динамика, и более половины года яйца стоили гораздо дешевле прошлогодних цен.
«Причина такой дешевизны была в блокировании границ. Украинские птицефабрики могут выпускать гораздо больше продукции, чем внутреннее потребление. Поэтому мы достаточно активно в 2022—2023 годах экспортировали яйца в Европу (это 30−35% от общего производства). Но когда началась блокировка границ, то все, что производилось на птицефабриках, вместо того чтобы ехать на экспорт — оставалось в Украине», — объясняет эксперт.
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«В рыночных условиях, если предложение резко растет, а спрос остается более или менее устойчивым — цена падает. Логично, что из-за блокирования границ большое количество яиц, которые должны были выехать за пределы стран, оставались внутри, и мы имели цены на яйца существенно ниже, чем прошлогодние, до начала блокировок на границе», — говорит экономист.
По материалам:
Телеграф
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