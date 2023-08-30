Экономика в этом году уже вернется к росту — НБУ Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Экономика в этом году уже вернется к росту — НБУ

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидал НБУ. Этому способствовали отсутствие перебоев с электроэнергией, а также дальнейшее налаживание путей поставок, в том числе через западные границы.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«В результате оживились разные виды экономической деятельности: металлургия, животноводство, пищевая промышленность. Более оживленным, чем ожидал НБУ, был и внутренний спрос», — сказано в сообщении.

Украинцы начали тратить больше на товары и услуги. На это, в частности, повлияло улучшение потребительских настроений на фоне восстановления экономики и улучшение финансового положения домохозяйств.

«Весомую роль играют и значительные бюджетные расходы. Правительство благодаря большим объемам международной помощи может финансировать социальную сферу и восстановление поврежденной инфраструктуры, а за счет налогов — обеспечивать армию», — отмечает регулятор.

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Учитывая лучшую, чем ожидалось, ситуацию в первом полугодии, НБУ пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В последующие годы рост экономики ускорится до 3,5−6,8%.

«Однако, если активная фаза войны будет продолжаться дольше, чем предусмотрено основным предположением (середина 2024 года), экономика, вероятно, будет расти медленнее. россия не прекращает попыток уничтожить экономический потенциал страны. Свидетельствами этого являются теракт на Каховской ГЭС, усиление варварских обстрелов портовой инфраструктуры, блокада рф „зернового коридора“ в Черном море и в конечном итоге ее выход из зерновой сделки. Следовательно, риски для экономики, как и потребности в международной помощи, остаются существенными», — подытожили в НБУ.

Инфографика: НБУ

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