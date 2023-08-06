ВВП Украины может возрасти до 5% — Finance.ua

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ВВП Украины может возрасти до 5%

Казна и Политика
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ВВП Украины может возрасти до 5%
ВВП Украины может возрасти до 5%
В 2023 году реальный рост валового внутреннего продукта Украины может составить до 5%. Однако, видя существующие риски, Министерство экономики пока сохраняет прогноз роста на уровне 2,8%.
Об этом сообщила директор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова.
«В имеющихся рабочих расчетах мы, равно как и большинство экспертов, которые давали прогнозы, видим возможность в этом году выйти на реальный рост около 5%», — сказала Наталья Горшкова во время дискуссии «Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция», организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).
Еще Горшкова отметила, что менять прогноз 2,8% министерство пока не будет, поскольку риски остаются значительными.
«Мы являемся частью бюджетного процесса, и мы не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета», — добавила она.
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Ранее в ведомстве уже прогнозировали рост экономики Украины на 3,2% в 2023 году, однако в июне после разрушения Каховской ГЭС его изменили до 2,8%.
«Поэтому, согласно текущим прогнозам, которые у нас есть, мы ожидаем в следующем году 5% роста», — сообщила чиновник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Banker.ua
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