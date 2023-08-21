Рост реального ВВП Украины в июле замедлился до 8% — ИЭД — Finance.ua

Рост реального ВВП Украины в июле замедлился до 8% — ИЭД Сегодня 20:03

Рост реального ВВП Украины в июле замедлился до 8% — ИЭД

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины к аналогичному периоду прошлого года в июле замедлился до 8% с 15% в июне, прежде всего из-за высокой статистической базы, так как темпы падения ВВП в третьем квартале прошлого года существенно замедлились, считает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ)

«Экономическая активность пока не приблизилась к довоенной: по нашей оценке, ВВП упал на 25% по сравнению с июлем 2021 года», — говорится в ежемесячном экономическом мониторинге ИЭИ.

Институт оценил увеличение реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в июле в перерабатывающей промышленности более чем на 20% из-за восстановления всех отраслей с низкой базы, тогда как в добывающей промышленности рост был небольшой.

По мнению экспертов ИЭИ, в сельском хозяйстве рост в июле составил почти 5%, прежде всего из-за более низкой статистической базы июля 2022 года. Урожай зерновых был близок к прошлогоднему благодаря более высокой урожайности.

«Темпы прироста реальной ВДС на транспорте замедлились до 9% г/г, тогда как ВДС в торговле продолжала стремительно расти — на около 27% г/г», — отмечается в отчете.

Как сообщалось, Госстат пока не публиковал свою оценку динамики ВВП Украины во втором квартале, тогда как по итогам первого он сообщил о падении экономики на 10,5%.

Ранее ИЭИ оценил рост ВВП Украины во втором квартале этого года примерно в 20−21%: почти 22% в апреле, 20,9% в мае и 15,3% в июне.

Справка Finance.ua:

по мнению Нацбанка, ВВП Украины во втором квартале вырос на 18,3%. НБУ прогнозирует, что в третьем квартале 2023 года восстановление экономики замедлится до 4,6%, а в четвертом — до 1,8%, что выведет на годовой рост на 2,9%;

ранее президент Владимир Зеленский в Верховной Раде заявил, что валовой внутренний продукт Украины (ВВП) за следующие десять лет должен возрасти до 1 триллиона долларов.

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