Нацбанк ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета Украины в 2024 г. с 10,5% ВВП до 16,8% — Finance.ua

Нацбанк ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета Украины в 2024 г. с 10,5% ВВП до 16,8% Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Национальный банк Украины в августовском инфляционном отчете ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета страны на 2024 год с учетом грантов до 1281 млрд грн, или 16,8% ВВП по сравнению с 811 млрд грн, или 10,5% ВВП в апрельском отчете.

«Дефициты ожидаются выше, чем в предыдущем прогнозе, прежде всего из-за более долгосрочной продолжительности рисков безопасности, а следовательно и необходимости значительных расходов на сферу безопасности и обороны. Учитывая это, увеличены объемы ожидаемой международной помощи для финансирования прочих расходов», — отмечает НБУ.

В новом отчете прогноз дефицита сводного бюджета с учетом грантов в 2025 году повышен до 883 млрд грн, или 10,0% ВВП по сравнению с 577 млрд грн, или 6,5% ВВП в апрельском отчете.

В прошлом году, как напомнил НБУ, дефицит сводного бюджета с учетом грантов составил 845 млрд грн, или 16,3% ВВП. Во II квартале этого года он расширился до более 233 млрд грн, а без учета грантов в доходах — до 369 млрд грн, или более 24% ВВП.

«В 2023 году дефицит бюджета без учета грантов в доходах ожидается на уровне предыдущего года — более 26,3% ВВП. В дальнейшем благодаря наращиванию доходов он будет сужаться до почти 20% ВВП в 2024 году и 12% ВВП в 2025 году без учета грантов в доходах», — подытожил Нацбанк.

Он уточнил, что ожидает сокращения грантов с 9,3% ВВП в прошлом году до 6,5% ВВП в этом году, 2,9% ВВП — в следующем и 1,8% ВВП — в 2025 году.

«Учитывая значительные дефициты бюджета несколько лет подряд и их финансирование преимущественно долговыми средствами, а также уменьшение грантовой поддержки в среднесрочном периоде, долг приблизится к 100% ВВП», — отметил Нацбанк. Он объяснил, что увеличил соотношение долга и ВВП в этом прогнозе по сравнению с предыдущим из-за пересмотра предположений о размерах дефицитов в сторону повышения и грантовой поддержки в сторону снижения в 2024—2025 годах.

В частности, в этом году НБУ ожидает рост госдолга с 78,4% ВВП до 84,6% ВВП, в следующем — до 96,6% ВВП и в 2025 году — до 98,2% ВВП.

«В то же время такой высокий уровень долга будет иметь сравнительно умеренное давление на бюджет в ближайшие годы, в первую очередь из-за получения кредитных средств на преференциальных условиях — по низким ставкам и с отсроченным графиком уплаты основных сумм», — считает НБУ.

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