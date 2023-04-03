Экономика Украины вернется на довоенный уровень спустя два года после войны — Устенко — Finance.ua

Экономика Украины вернется на довоенный уровень спустя два года после войны — Устенко Сегодня 19:00

Экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень спустя два года после окончания российского вторжения.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ озвучил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, прямой ущерб, причиненный Украине в результате российской агрессии, оценивается в 750 млрд долларов.

«Если добавить туда еще так называемый косвенный ущерб, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств российской федерации, это 300 млрд долларов Центробанка рф, плюс 150 млрд долларов — это средства, имеющиеся у российской номенклатуры», — отметил Устенко.

Остальные полтриллиона долларов — это контрибуции и репарации, которые долгое время будет выплачивать российская федерация Украины.

«То есть условно, если завтра заканчивается война, то на начало апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень», — подытожил Устенко.

Справка Finance.ua:

По оценкам МВФ , в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%.

На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

В 2024 году рост составит 3,2%,

в 2025 году — 6,5%,

в 2026 году — 5,0%,

в 2027 году — 4,0%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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