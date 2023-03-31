Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и доходам через 5-7 лет — Свириденко — Finance.ua
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Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и доходам через 5-7 лет — Свириденко

Казна и Политика
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Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и доходам через 5-7 лет — Свириденко
Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и доходам через 5-7 лет — Свириденко
Украине для возврата к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет, этот срок будет зависеть от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям, считает первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
«Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50-70 млрд (в год), то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее», — сказала она в организованных медиахолдингом NV «Диалогах о бизнес» в Киеве в четверг.
Свириденко напомнила, что в прошлом году украинская экономика сократилась примерно на 30%, а в этом году правительство ожидает ее роста на 1%.
Также первый вице-премьер-министр отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.
По ее словам, предварительные оценки свидетельствуют, что планируют возвращаться примерно 70%, но многие не приедут до завершения военных действий.
Свириденко подчеркнула, что для возвращения беженцев или привлечения мигрантов из других стран нужно закрыть вопросы безопасности, а также гарантировать достойную работу и зарплату. Она уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой по возвращению населения.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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