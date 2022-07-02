Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan Сегодня 10:45 — Мир

Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по экономике США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ухудшение прогноза экономисты связывают с ослаблением потребительского спроса.

Во втором полугодии JPMorgan ожидает роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

«Прогноз находится в опасной близости от рецессии. Но мы все же ожидаем, что экономика вырастет на фоне ожиданий сохранения рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — сказал главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.

Рост ВВП может ускориться до 1,5% в годовом выражении в последнем квартале, поскольку инфляция может замедлиться, а объем производства автомобилей может увеличиться.

МВФ прогнозирует, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023 году и 0,8% в 2024 году. Экономисты не исключают, что у США сужаются возможности во избежание рецессии.

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УНІАН По материалам:

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