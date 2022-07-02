Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan

Мир
127
Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan
Экономика США в шаге от рецессии — JPMorgan
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз по экономике США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ухудшение прогноза экономисты связывают с ослаблением потребительского спроса.
Во втором полугодии JPMorgan ожидает роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.
Читайте также
«Прогноз находится в опасной близости от рецессии. Но мы все же ожидаем, что экономика вырастет на фоне ожиданий сохранения рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — сказал главный экономист JPMorgan в США Майкл Фероли.
Рост ВВП может ускориться до 1,5% в годовом выражении в последнем квартале, поскольку инфляция может замедлиться, а объем производства автомобилей может увеличиться.
Место для вашей рекламы
МВФ прогнозирует, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023 году и 0,8% в 2024 году. Экономисты не исключают, что у США сужаются возможности во избежание рецессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.