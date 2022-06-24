Инвестиционные фонды лишились $16,8 млрд из-за опасений рецессии — Finance.ua
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Инвестиционные фонды лишились $16,8 млрд из-за опасений рецессии

Фондовый рынок
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Инвестиционные фонды лишились $16,8 млрд из-за опасений рецессии
Инвестиционные фонды лишились $16,8 млрд из-за опасений рецессии
Глобальные фонды акций пережили самый большой отток в течение последних девяти недель. Инвесторы вкладывали деньги в наличные деньги на фоне опасений, что экономика США может уйти в рецессию.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Глобальные фонды акций потеряли около $16,8 млрд, а отток средств из фондов акций США составил $17,4 млрд. При этом в США потери фондов зафиксированы впервые за семь недель, сообщает Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global.
Из облигаций инвесторы вывели $23,5 млрд. Из них $10,8 млрд обналичили и $0,6 млрд — в золото.
Индикатор «быков и медведей» (Bull & Bear Indicator) Bank of America остается на «максимальном медвежьем уровне», что является сигналом к покупке акций, написали в своей записке стратеги банка под руководством Майкла Хартнетта.
Считается, что медвежий рынок наступает, когда рынки акций теряют в цене более 20% предыдущих пиков. Исторический максимум по S&P 500, достигнутый 4 января, был равен 4818,62 пункта. С этого времени индекс потерял более 22%.
В Bank of America считают, что, несмотря на значительное падение, рынки акций еще не достигли дна.
По словам Хартнетта, исходя из прошлых медвежьих рынков, нынешний спад индекса S&P 500 закончится в октябре, когда индекс будет на уровне 3000 пунктов. Это на 21% ниже текущих уровней.
Однако долгосрочные инвесторы должны быть готовы к возможностям для выкупа провала, считают в Bank of America.
Главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон также считает, что индекс упадет на 20% от текущих уровней, если экономический рост начнет замедляться.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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