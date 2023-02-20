Экономика россии потеряет из-за войны 190 млрд долларов к 2026 году — Bloomberg — Finance.ua
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Экономика россии потеряет из-за войны 190 млрд долларов к 2026 году — Bloomberg

Мир
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Экономика россии потеряет из-за войны 190 млрд долларов к 2026 году — Bloomberg
Экономика россии потеряет из-за войны 190 млрд долларов к 2026 году — Bloomberg
Хотя россия избежала экономического краха после начала полномасштабной войны против Украины, она медленно погружается в кризис.
По оценке Bloomberg Economics, российская экономика может потерять 190 млрд долларов валового внутреннего продукта к 2026 году. Это эквивалентно годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством, снижение экономики россии усилилось в прошлом квартале. ВВП упал на 4,6% в годовом исчислении — это может быть резким сокращением с начала пандемии.
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В этом году работа российского правительства по сохранению устойчивости экономики усложнится из-за падения доходов от продажи нефти и наращивания расходов на социальные программы. Плюс на рынок труда давит мобилизация.
Так, мобилизация сотрудников сокращает предложение рабочей силы и может сократить рост частного сектора в 2023 году на 0,5%. Кроме того, война еще больше повлияет на демографическую ситуацию: население трудоспособного возраста в россии может уменьшиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.
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А дорогостоящие расходы на оборону и социальные программы уже увеличили расходы федерального правительства на 25% в прошлом году.
По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и избежит краха, она сократится на 8% к 2026 году по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы путин не вторгся в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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