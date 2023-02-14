Bloomberg назвал причины, почему российская нефтяная отрасль устояла перед санкциями — Finance.ua

Bloomberg назвал причины, почему российская нефтяная отрасль устояла перед санкциями Вчера 16:45 — Энергетика

Bloomberg назвал причины, почему российская нефтяная отрасль устояла перед санкциями

российские нефтяники в прошлом году пробурили скважин на общую глубину более 28 000 км, что является самым высоким показателем более чем за десять лет.

Об этом пишет Bloomberg

Число скважин в россии увеличилось на 7%, превысив 7800. Свои результаты улучшили почти все ключевые российские компании, отмечает агентство.

Несмотря на санкции и выход из страны зарубежных нефтяных компаний, россия смогла сохранить большинство нефтесервисных компетенций, активов и технологий, говорят эксперты.

Bloomberg называет три причины, почему нефтяная отрасль в рф устояла перед санкциями.

Во-первых, на долю зарубежных поставщиков приходилось всего 15% от общего объема всего нефтесервисного сегмента страны. Основную часть этого рынка занимают собственные подразделения «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпрома». российские компании привлекают иностранных подрядчиков, если им нужны высокотехнологичные услуги и оборудование, а также современное ПО, но такие вещи не нужны для поддержки уже действующих месторождений, объясняет эксперт.

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Во-вторых, некоторые из крупнейших западных поставщиков нефтесервисных услуг не ушли из рф. Свою деятельность в стране продолжают SLB и Weatherford. Первая заявила, что ее «уникальная корпоративная структура» позволяет проявлять гибкость и работать в россии, не нарушая санкций. Вторая остановила инвестиции в новые проекты в рф, но продолжает предоставлять услуги российским нефтяникам.

В-третьих, два ушедших из рф нефтесервисных гиганта — Halliburton и Baker Hughes — продали свои предприятия местным игрокам. Это позволило подразделениям сохранить персонал и компетенцию.

Эксперты ожидают, что в долгосрочной перспективе санкции все же окажут влияние на российских нефтяников: скажется хронический дефицит технологий для разработки шельфовых и других труднодоступных месторождений. Но в ближайшие 4–5 лет российские нефтяники смогут поддерживать добычу на прежнем уровне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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