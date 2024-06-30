Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением — Finance.ua
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Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением

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Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением
Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением
Индекс потребительских настроений украинцев в мае 2024 года уменьшился на 5 пунктов и составляет 72,6 п. Значительно снизились также индексы ожидаемых изменений в личном материальном положении и ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
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В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 2,6 п. и составляет 125,9 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,5 п. и составляет 176,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 3,6 п. и составляет 152 п.
Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением
«Текущее положение населения украинцев без существенных изменений, после 2022 года показатель демонстрирует определенную стабилизацию. Однако в мае 2024 года мы наблюдаем значительное ухудшение потребительских настроений населения Украины, а также экономических ожиданий. Начиная с 2023 года, данные показатели демонстрируют общую тенденцию к снижению. Значимое снижение в мае 2024 года может быть обусловлено растущей неопределенностью (атаки на энергетическую инфраструктуру, введение графиков отключения света, проблемы внутренней политики)», — комментируют аналитики Info Sapiens.
Экономические настроения украинцев ухудшились из-за перебоев с электроснабжением
Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.
Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.
Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.
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По материалам:
Finance.ua
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