Экологические организации призывают к общеевропейскому эмбарго на импорт российского СПГ — Finance.ua

Экологические организации призывают к общеевропейскому эмбарго на импорт российского СПГ Сегодня 07:20 — Энергетика

Несмотря на санкции, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня. По сравнению с предыдущим годом, импорт увеличился на 19,3%.

Немецкая государственная компания SEFE сыграла центральную роль в этом, выступив покупателем 58 поставок общим объемом 4,1 миллиона тонн — в 6,5 раза больше, чем в предыдущем году, когда она приобрела 12 поставок объемом 880 000 тонн в 2023 году.

Это результат нового анализа, проведенного немецкой экологической организацией Deutsche Umwelthilfe (DUH) совместно с экологическими организациями Urgewald, Razom We Stand (Украина) и Bond Beter Leefmilieu (Бельгия).

В 2023 году российский сжиженный природный газ будет составлять не менее 3%, а в худшем случае — до 9,2% от общего объема импорта газа в Германии. Конкретный объем трудно определить из-за отсутствия прозрачности на внутреннем газовом рынке ЕС.

Организации призывают к общеевропейскому эмбарго на поставку российского СПГ.

«Спустя более тысячи дней после начала агрессивной войны россии против Украины ЕС продолжает импортировать российский сжиженный природный газ — и в 2024 году импорт даже вырос до рекордных уровней. Правительство Германии должно срочно изменить свой политический и экономический курс и выступить за немедленное европейское эмбарго на российский сжиженный природный газ. Это имеет важное значение для безопасности и климатической политики. Только расширяя использование возобновляемых источников энергии, Германия и Европа могут достичь стабильной и более доступной энергетической независимости», — говорит Саша Мюллер-Краеннер, федеральный управляющий директор DUH.

«Мы приближаемся к третьему году ужасной войны россии против Украины. Шокирует то, что за это время импорт российского сжиженного природного газа в ЕС фактически увеличился. Лидеры ЕС должны прекратить лицемерие. Обещая поддержку Украине, они не должны одновременно отправлять свои деньги россии, которая использует их для наполнения своей военной казны и совершения зверств и военных преступлений против невинных людей.

В частности, немецкое правительство должно взять на себя ответственность за федеральную компанию SEFE, прекратив импорт российского сжиженного газа и работая в рамках Европы по достижению полного эмбарго на все российские ископаемые виды топлива. Кроме того, полное эмбарго усилит переговорную позицию Европы на будущих мирных переговорах", — заявила основатель и исполнительный директор Razom We Stand Светлана Романко.

Ангелос Куцис, эксперт по энергетике Bond Beter Leefmilieu, говорит, что Германия запретила импорт российского СПГ через свои порты. Однако импорт, официально поступающий из Франции и Бельгии, иногда на самом деле состоит из российского СПГ.

«В конце концов, все страны могут утверждать, что они не несут ответственности за рост импорта российского СПГ. Чтобы положить конец этой игре, мы призываем отслеживать СПГ от страны происхождения в страну ЕС, где потребляется газ. Это не только обеспечит большую прозрачность, но и укрепит безопасность поставок и поможет ЕС достичь своих климатических целей», — утверждает Куцис.

Что говорит статистика

В 2023 году в ЕС было импортировано 13,35 млн тонн российского СПГ, в 2024 году — 15,93 млн тонн, что на 19,3% больше. В общей сложности в ЕС поступило 18,47 млн ​​тонн российского СПГ, из которых 2,55 млн тонн было экспортировано в страны, не являющиеся членами ЕС.

В 2023 году в ЕС все еще поступило 16,94 миллиона тонн российского СПГ, что на 9% больше. Для анализа использовались наборы данных от поставщика данных KPLER.

По оценкам, доля российского СПГ в общем объеме импорта Германии составляет от 3 до 9,2%, в зависимости от сценария.

Количественный анализ пяти наборов данных (включая наборы данных Европейской сети операторов газотранспортных систем, Entsog, Министерства окружающей среды Франции, правительства Бельгии, трекера СПГ Института энергетической экономики и финансового анализа IEEFA и Федерального сетевого агентства Германии) был использован для оценки возможного диапазона российского в процентах от общего объема импорта газа в Германию в 2023 году.

Для этого были разработаны три сценария на основе публичных заявлений министров Бельгии и Франции, включая худший сценарий.

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