ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse — Finance.ua

ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse

Европейская комиссия разрешила банку UBS приобрести банк Credit Suisse, который в марте этого года оказался на грани банкротства из-за быстрого оттока клиентов.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Слияние не снизит заметно конкуренцию на едином европейском рынке банковских услуг. Объединенная структура будет продолжать испытывать конкурентное давление со стороны многочисленных конкурентов», — говорится в документе.

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Швейцария не входит в Европейский союз, однако разрешение Еврокомиссии на сделку нужно, поскольку оба банка активно представлены на денежном рынке ЕС.

Сумма сделки, по предварительным оценкам, составит три миллиарда франков (3,24 млрд долларов).

Акционеры Credit Suisse, согласно настоящему соглашению, получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse.

Напомним, Credit Suisse обратился в национальный банк Швейцарии с просьбой о ссуде в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка.

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