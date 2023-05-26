ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse — Finance.ua

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ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse

Фондовый рынок
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ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse
ЕК разрешила банку UBS купить банк Credit Suisse
Европейская комиссия разрешила банку UBS приобрести банк Credit Suisse, который в марте этого года оказался на грани банкротства из-за быстрого оттока клиентов.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
«Слияние не снизит заметно конкуренцию на едином европейском рынке банковских услуг. Объединенная структура будет продолжать испытывать конкурентное давление со стороны многочисленных конкурентов», — говорится в документе.
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Швейцария не входит в Европейский союз, однако разрешение Еврокомиссии на сделку нужно, поскольку оба банка активно представлены на денежном рынке ЕС.
Сумма сделки, по предварительным оценкам, составит три миллиарда франков (3,24 млрд долларов).
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Акционеры Credit Suisse, согласно настоящему соглашению, получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse.
Напомним, Credit Suisse обратился в национальный банк Швейцарии с просьбой о ссуде в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка.

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По материалам:
Корреспондент.net
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