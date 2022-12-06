ЕК представила отчет о требованиях по безвизу — Finance.ua

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ЕК представила отчет о требованиях по безвизу

Мир
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ЕК представила отчет о требованиях по безвизу
ЕК представила отчет о требованиях по безвизу
Европейская комиссия констатирует, что страны-партнеры, в частности, Украина, выполняют требования либерализации визового режима.
Об этом говорится в новом отчете Еврокомиссии, обнародованном на официальном сайте.
Мониторинг безвизового режима Евросоюза с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, а также Грузией, Молдовой и Украиной говорит, что все заинтересованные страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима и достигли прогресса в выполнении прошлогодних рекомендаций.
В отчете основное внимание уделяется действиям, предпринимаемым для выполнения рекомендаций, сделанных Комиссией в предыдущем отчете о механизме приостановки выдачи виз за прошлый год, для обеспечения постоянного выполнения требований либерализации визового режима.
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В документе говорится, что необходимо усилить борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество с пограничным агентством ЕС Frontex, борьбу с контрабандой, организованной преступностью, коррупцией, а также заняться ликвидацией «золотых паспортов» — практики предоставления гражданства лицам из третьих стран, которые хотят воспользоваться ЕС за деньги.
«Что касается Украины, то поскольку рамки этого доклада охватывают период до конца 2021 года, он в основном отражает ситуацию до начала непровоцированной и необоснованной военной агрессии россии против Украины 24 февраля 2022 года», — отмечается в отчете.
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В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 61 страной. В рамках этого безвизового режима граждане стран, не входящих в ЕС, с биометрическим паспортом могут въезжать в Шенгенскую зону на 90 дней в течение 180 дней без визы. Безвизовые путешественники, посещающие Шенгенскую зону, с конца 2023 года будут подвергаться Европейской системе информации и авторизации для путешествий (ETIAS).
Граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии могут путешествовать в ЕС без визы с декабря 2009 года. Для граждан Албании и Боснии и Герцеговины это возможно с конца 2010 года. Для Молдовы безвизовый режим вступил в силу в апреле 2014 года, Грузии в марте 2017 года и Украины в июне 2017 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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