ЕИБ направил €50 миллионов на модернизацию Укрзализныци — Finance.ua

ЕИБ направил €50 миллионов на модернизацию Укрзализныци
Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подписал документ о передаче АО «Укрзализныця» 50 млн евро от ЕИБ для модернизации ключевых железнодорожных пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом сообщила пресс-служба Минразвития.
«Мы приветствуем решение направить 50 млн евро поддержки от Европейского инвестиционного банка на модернизацию наших пунктов пограничного контроля поездов. Это важный шаг для восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Инициатива откроет новые возможности для грузоперевозок и еще больше приблизит нас к интеграции с Европейским Союзом», — отметил Кулеба.
Отмечается, что это последняя часть финансирования ЕИБ в размере 150 млн евро, направленного на модернизацию украинской железной дороги, что было согласовано в 2016 году.
В министерстве напомнили, что первый транш в размере 100 млн евро передан Укрзализныци в 2022 году в рамках срочного реагирования ЕИБ в поддержку Украины. Тогда целью было помочь аварийному ремонту и восстановлению основных железнодорожных услуг.
Так, 50 млн евро будет направлено на совместные проекты с ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility 2022. и Вадул-Сирет — Дорнешты (Румыния).
В министерстве считают, что это позволит усилить интеграцию Украины с европейской транспортной сетью, повысить пропускную способность на западном направлении и сократить время пересечения границы.
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