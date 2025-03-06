ЕИБ и ЕК подписали гарантию на €2 млрд для поддержки проектов восстановления Украины — Finance.ua

ЕИБ и ЕК подписали гарантию на €2 млрд для поддержки проектов восстановления Украины Сегодня 17:35

ЕИБ и ЕК подписали гарантию на €2 млрд для поддержки проектов восстановления Украины

6 марта во время форума в Люксембурге Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали гарантийное соглашение, которое позволит ЕИБ инвестировать не менее 2 млрд евро в неотложные проекты восстановления и реконструкции в Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал Правительство online.

Соглашение позволит обеспечить дальнейшую реализацию срочных проектов восстановления и реконструкции в Украине. Это финансирование является частью механизма финансовой поддержки нашего государства от ЕС Ukraine Facility.

Денежные средства будут направлены на финансирование государственных проектов в ключевых секторах, а именно на укрепление энергетических сетей Украины, включая расширение гидроэнергетики и производства возобновляемой энергии, а также повышение энергоэффективности.

Дополнительно финансирование поддержит модернизацию железных дорог, развитие городского общественного транспорта и улучшение транспортной инфраструктуры, в частности, инициативы «Пути солидарности», которая предусматривает реализацию проектов, направленных на улучшение транспортного сообщения между Украиной и ЕС.

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Денежные средства также помогут восстановить муниципальную инфраструктуру, такую ​​как водоснабжение, системы отопления, уличное освещение, школы, больницы и заведения высшего образования. Первые проекты в рамках этой гарантии были уже объявлены во время недавнего визита Президента ЕИБ Нади Кальвиньо в Киев.

Справка Finance.ua:

Ukraine Facility — программа финансовой помощи Европейского союза для Украины.

В период 2024—2027 гг. Европейский Союз направит 50 миллиардов евро на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций и предоставление технической поддержки в реализации программы.

Группа Европейского инвестиционного банка поддерживает устойчивость, экономику и восстановление Украины с первых дней полномасштабного вторжения россии, предоставив с начала войны более 2,2 миллиарда евро. В 2024 году Банк поддержал проекты, направленные на обеспечение энергоснабжения Украины, восстановление критической инфраструктуры и обеспечение непрерывного предоставления основных услуг по всей стране.

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