Египет расторг контракты на украинское зерно, подписанные еще до войны — Reuters — Finance.ua
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Египет расторг контракты на украинское зерно, подписанные еще до войны — Reuters

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Египет расторг контракты на 240 тысяч тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ранее издание сообщало, что около 300 тысяч тонн пшеницы, купленной Египтом, застряли в Украине. Один груз застрял в порту, а четыре других не были загружены.
Как сообщили два источника, Генеральное управление поставок товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре негруженных груза, Nibulon и Inerco, от своих контрактных обязательств. На такой шаг пошли, несмотря на то, что в контрактах GASC нет положения о форс-мажоре.
Ранее GASC предоставила торговым домам отсрочку для перевозки грузов по необходимости.
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Напомним, на прошлой неделе Украина, Турция, ООН и россия подписали соглашение о возобновлении экспорта зерна и удобрений по Черному морю. Не понятно, были ли расторгнуты контракты GASC до того, как было согласовано соглашение о возобновлении доставки.
Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая расходы на доставку, заявляли тогда трейдеры.
После того как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долл. за тонну пшеницы.
По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черноморск. Ожидается, что он уйдет, когда получит «зеленый свет» от официальных лиц порта.

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По материалам:
Економічна Правда
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