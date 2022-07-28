Египет расторг контракты на украинское зерно, подписанные еще до войны — Reuters Сегодня 12:21

Египет расторг контракты на 240 тысяч тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее издание сообщало, что около 300 тысяч тонн пшеницы, купленной Египтом, застряли в Украине. Один груз застрял в порту, а четыре других не были загружены.

Как сообщили два источника, Генеральное управление поставок товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре негруженных груза, Nibulon и Inerco, от своих контрактных обязательств. На такой шаг пошли, несмотря на то, что в контрактах GASC нет положения о форс-мажоре.

Ранее GASC предоставила торговым домам отсрочку для перевозки грузов по необходимости.

Напомним, на прошлой неделе Украина, Турция, ООН и россия подписали соглашение о возобновлении экспорта зерна и удобрений по Черному морю. Не понятно, были ли расторгнуты контракты GASC до того, как было согласовано соглашение о возобновлении доставки.

Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая расходы на доставку, заявляли тогда трейдеры.

После того как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долл. за тонну пшеницы.

По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черноморск. Ожидается, что он уйдет, когда получит «зеленый свет» от официальных лиц порта.

Економічна Правда По материалам:

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