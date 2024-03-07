ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд — Finance.ua
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ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд

Кредит&Депозит
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ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд
ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд
Ожидается, что Европейский центральный банк сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд на фоне опасений относительно надвигающейся рецессии и устойчивого снижения инфляции, несмотря на то, что фундаментальное ценовое давление остается высоким.
Об этом пишет Trading Economics.
Основная ставка по операциям рефинансирования, вероятно, останется на 22-летнем максимуме в 4,5%, в то время как ставка по депозитным операциям, как ожидается, останется стабильной на уровне исторического рекорда в 4%.
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Внимание инвесторов будет сосредоточено на новых экономических прогнозах центрального банка, которые, как ожидается, укажут на снижение экономического роста и инфляции на следующий год, а также на пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может дать какие-либо намеки на сроки возможного снижения процентных ставок.
Ожидается, что Лагард подтвердит необходимость дальнейших доказательств того, что инфляция находится под контролем, а темпы роста зарплат замедляются, прежде чем рассматривать вопрос о корректировке монетарной политики.
По материалам:
Mind
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