ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд — Finance.ua

ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд Сегодня 12:20 — Кредит&Депозит

ЕЦБ сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд

Ожидается, что Европейский центральный банк сохранит процентные ставки на рекордно высоком уровне в четвертый раз подряд на фоне опасений относительно надвигающейся рецессии и устойчивого снижения инфляции, несмотря на то, что фундаментальное ценовое давление остается высоким.

Об этом пишет Trading Economics.

Основная ставка по операциям рефинансирования, вероятно, останется на 22-летнем максимуме в 4,5%, в то время как ставка по депозитным операциям, как ожидается, останется стабильной на уровне исторического рекорда в 4%.

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Внимание инвесторов будет сосредоточено на новых экономических прогнозах центрального банка, которые, как ожидается, укажут на снижение экономического роста и инфляции на следующий год, а также на пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может дать какие-либо намеки на сроки возможного снижения процентных ставок.

Ожидается, что Лагард подтвердит необходимость дальнейших доказательств того, что инфляция находится под контролем, а темпы роста зарплат замедляются, прежде чем рассматривать вопрос о корректировке монетарной политики.

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