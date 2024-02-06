В Нацбанке ожидают снижения учетной ставки во второй половине 2024 года — Finance.ua

В Нацбанке ожидают снижения учетной ставки во второй половине 2024 года Сегодня 09:13 — Кредит&Депозит

В Нацбанке ожидают снижения учетной ставки во второй половине 2024 года

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка видят простор для снижения учетной ставки во второй половине 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по результатам дискуссии членов Комитета по монетарной политике.

«НБУ сможет вернуться к снижению учетной ставки во второй половине года, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию, а ритмичность международного финансирования возобновится», — говорится в сообщении.

В таких условиях умеренное смягчение процентной политики не будет препятствовать обеспечению курсовой устойчивости и возвращению инфляции в целевой диапазон на приемлемом горизонте политики, в то же время поддержит развитие кредитования и экономическое восстановление.

Подавляющее большинство участников дискуссии ожидают, что размер учетной ставки будет составлять 14% в конце года, а еще несколько членов КМП считают, что 13%.

В то же время, участники дискуссии согласились, что НБУ должен быть готов адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и экономического развития. Учитывая рост уровня неопределенности, особенно вокруг хода войны и поддержки Украины, пересмотр траектории ставки на всем прогнозном горизонте достаточно вероятен для поддержания надлежащих монетарных условий.

Сразу несколько членов КМП отметили, что ближе к середине года НБУ сможет точнее оценить реалистичность основных предположений, заложенных в прогноз на 2024−2026 годы, и будет соответственно ориентироваться на этот анализ в своих дальнейших решениях по учетной ставке, действуя проактивно.

Справка Finance.ua:

правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.