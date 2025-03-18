ЕЦБ: прокриптовалютная политика Трампа «посеяла семена» будущих потрясений — Finance.ua
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ЕЦБ: прокриптовалютная политика Трампа «посеяла семена» будущих потрясений

Криптовалюта
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ЕЦБ: прокриптовалютная политика Трампа «посеяла семена» будущих потрясений
ЕЦБ: прокриптовалютная политика Трампа «посеяла семена» будущих потрясений
Политика президента США Дональда Трампа, направленная на поддержку криптоактивов, может стать причиной нового финансового кризиса.
Об этом заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в интервью изданию La Tribune Dimanche.
В рамках беседы Вильруа затронул не только криптоактивы. Он выступил с резкой критикой «торговой войны», начатой ​​президентом США. По его словам, Трамп относится к мировой экономике как к партии в «Монополию», не видя полной картины.
Что же касается его прокриптовалютной политики, Вильруа отметил следующее:
«США рискуют согрешить по неосторожности. Финансовые кризисы часто зарождаются именно там, после чего распространяются по всему миру. Поощряя криптоактивы и небанковское финансирование, американская администрация сеет семена будущих потрясений».
Чиновник сравнил подход к регулированию отрасли в США и Европе. Вильруа считает регламент MiCA более надежным, что предупреждает риск возможного банковского кризиса.
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Кроме того, он считает необходимым создать в ЕС «мощный сберегательный и инвестиционный блок», повысив привлекательность и ценность евро. Это важно именно сейчас, поскольку позиции доллара слабеют, резюмировал он.
В общем, ЕЦБ занимает позицию скорее противника криптовалютной сферы, чем ее сторонника. Так, в частности, глава регулятора Кристин Лагард четко дала понять, что центробанки еврозоны не будут инвестировать в биткоин.
По материалам:
incrypted
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