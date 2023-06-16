ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться

51
ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться
ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться
Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил стоимость заимствований до самого высокого уровня за последние 22 года и «оставил двери открытыми» для дальнейших повышений, продолжая борьбу с упорно высокой инфляцией, даже несмотря на то, что экономика еврозоны ослабевает.
Об этом пишет Reuters.
ЕЦБ повысил свою ключевую процентную ставку в восьмой раз подряд, на 25 базисных пунктов до 22-летнего максимума в 3,5%.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

«Ключевые процентные ставки ЕЦБ будут приведены к уровням, достаточно ограничительным для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочной цели 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько будет необходимо», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после принятия решения.

Что прогнозируют в ЕЦБ

Центробанк также заявил, что ожидает, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% до 2025 года, и вновь намекнул на дальнейшее повышение ставок в ближайшие месяцы.
Он повысил свои прогнозы на 2023 и 2024 годы по «базовой» инфляции, за исключением волатильных цен на энергоносители и продукты питания, за которыми ЕЦБ внимательно следит.
Лагард сказала, что рост заработных плат и компании, которые повышают цены, чтобы увеличить свою прибыль, становятся все более важными факторами инфляции.
Читайте также
«Инфляция снижается, но, по прогнозам, будет слишком высокой и слишком долго», — сказала она.
Последнее повышение ставок ЕЦБ произошло после первой паузы в повышении ставок в США в среду более чем за год — сигнал для инвесторов по всему миру о том, что текущий цикл усиления монетарной политики в развитых экономиках близится к концу, даже если в США все еще возможно дальнейшее усиление жесткости.
Инфляция в еврозоне замедляется уже несколько месяцев благодаря снижению цен на энергоносители и стремительному повышению ставок за 25-летнюю историю ЕЦБ, но остается неприемлемо высокой для ЕЦБ на уровне 6,1%, в то время как рост базовых цен только начинает замедляться.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.