ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться — Finance.ua

ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться Сегодня 08:41

ЕЦБ повысил ставки до 22-летнего максимума и пока не планирует останавливаться

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил стоимость заимствований до самого высокого уровня за последние 22 года и «оставил двери открытыми» для дальнейших повышений, продолжая борьбу с упорно высокой инфляцией, даже несмотря на то, что экономика еврозоны ослабевает.

Об этом пишет Reuters.

ЕЦБ повысил свою ключевую процентную ставку в восьмой раз подряд, на 25 базисных пунктов до 22-летнего максимума в 3,5%.

«Ключевые процентные ставки ЕЦБ будут приведены к уровням, достаточно ограничительным для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочной цели 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько будет необходимо», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после принятия решения.

Что прогнозируют в ЕЦБ

Центробанк также заявил, что ожидает, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% до 2025 года, и вновь намекнул на дальнейшее повышение ставок в ближайшие месяцы.

Он повысил свои прогнозы на 2023 и 2024 годы по «базовой» инфляции, за исключением волатильных цен на энергоносители и продукты питания, за которыми ЕЦБ внимательно следит.

Лагард сказала, что рост заработных плат и компании, которые повышают цены, чтобы увеличить свою прибыль, становятся все более важными факторами инфляции.

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«Инфляция снижается, но, по прогнозам, будет слишком высокой и слишком долго», — сказала она.

Последнее повышение ставок ЕЦБ произошло после первой паузы в повышении ставок в США в среду более чем за год — сигнал для инвесторов по всему миру о том, что текущий цикл усиления монетарной политики в развитых экономиках близится к концу, даже если в США все еще возможно дальнейшее усиление жесткости.

Инфляция в еврозоне замедляется уже несколько месяцев благодаря снижению цен на энергоносители и стремительному повышению ставок за 25-летнюю историю ЕЦБ, но остается неприемлемо высокой для ЕЦБ на уровне 6,1%, в то время как рост базовых цен только начинает замедляться.

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Економічна Правда По материалам:

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