ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением ставок подряд — Finance.ua
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ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением ставок подряд

Кредит&Депозит
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ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением ставок подряд
ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением ставок подряд
Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением ставок подряд, заявив, что инфляция, как ожидается, будет оставаться слишком высокой в ​​течение длительного времени, несмотря на недавнее замедление.
Об этом сообщает ЕЦБ.
Таким образом, ставка по основным операциям рефинансирования выросла до 4,25%, что является самым высоким показателем с октября 2008 года, а ставка по депозитным операциям — до более чем 22-летнего максимума в 3,75%.
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ЕЦБ также взял на себя обязательство придерживаться «подхода, зависящего от данных» при принятии будущих решений по процентным ставкам и заявил, что ставки будут устанавливаться на достаточно ограничительных уровнях, пока это будет необходимо для возврата инфляции к целевому показателю в 2%.
С начала цикла усиления монетарной политики центрального банка в июле 2022 г. должностные лица ЕЦБ осуществили беспрецедентное повышение ставок на 425 базисных пунктов, что стало самым быстрым темпом усиления монетарной политики в его истории.
По материалам:
Mind
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