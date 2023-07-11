ЕЦБ планирует первое в истории кардинальное изменение дизайна банкнот евро — Finance.ua

ЕЦБ планирует первое в истории кардинальное изменение дизайна банкнот евро
Граждане 20 стран еврозоны просят помочь выбрать тему для первого крупного редизайна банкнот евро с момента их запуска более 20 лет назад.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 10 июля запустил опрос, который продлится до августа. Его участники могут выбирать между семью включенными в окончательный список темами.
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«Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Возможные темы для нового дизайна банкнот евро:
- птицы: свободные, стойкие, вдохновляющие;
- европейская культура;
- европейские ценности, отраженные в природе;
- будущее за тобой;
- руки: вместе мы строим Европу;
- наша Европа, мы сами;
- реки: воды жизни в Европе.
В настоящее время на банкнотах изображены ворота и мосты, на них нет конкретных национальных символов или достопримечательностей. В 2021 году было объявлено о необходимости «капитального ремонта» банкнот, который также усилит их защищенность от подделок.
В ЕЦБ выберут тему на основе отзывов общественности до 2024 года, после чего состоится конкурс дизайна. Окончательное решение ожидается в 2026 году.
«Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения влияния на окружающую среду», — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.
Как правило, после редизайна старые банкноты выводятся из обращения постепенно. Через некоторое время их можно будет только обменять на новые и только в уполномоченных банках страны-эмитента. Об этом нужно помнить украинцам, которые хранят сбережения в наличном евро.
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