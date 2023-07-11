ЕЦБ планирует первое в истории кардинальное изменение дизайна банкнот евро — Finance.ua

ЕЦБ планирует первое в истории кардинальное изменение дизайна банкнот евро Сегодня 08:30 — Валюта

ЕЦБ планирует первое в истории кардинальное изменение дизайна банкнот евро

Граждане 20 стран еврозоны просят помочь выбрать тему для первого крупного редизайна банкнот евро с момента их запуска более 20 лет назад.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 10 июля запустил опрос, который продлится до августа. Его участники могут выбирать между семью включенными в окончательный список темами.

«Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Возможные темы для нового дизайна банкнот евро:

птицы: свободные, стойкие, вдохновляющие;

европейская культура;

европейские ценности, отраженные в природе;

будущее за тобой;

руки: вместе мы строим Европу;

наша Европа, мы сами;

реки: воды жизни в Европе.

В настоящее время на банкнотах изображены ворота и мосты, на них нет конкретных национальных символов или достопримечательностей. В 2021 году было объявлено о необходимости «капитального ремонта» банкнот, который также усилит их защищенность от подделок.

В ЕЦБ выберут тему на основе отзывов общественности до 2024 года, после чего состоится конкурс дизайна. Окончательное решение ожидается в 2026 году.

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«Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения влияния на окружающую среду», — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

Как правило, после редизайна старые банкноты выводятся из обращения постепенно. Через некоторое время их можно будет только обменять на новые и только в уполномоченных банках страны-эмитента. Об этом нужно помнить украинцам, которые хранят сбережения в наличном евро.

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