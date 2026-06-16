Курс валют в обменниках меняется! Сколько будет стоить доллар на следующей неделе? Объясняет банкир Сегодня 10:15 — Валюта

Курс валют в обменниках меняется! Сколько будет стоить доллар на следующей неделе? Объясняет банкир

Валютный рынок в шаге от масштабного финансового потрясения. Доллар стремительно дорожает из-за дефицита и энергетического коллапса. Досмотрите этот прогноз до конца, чтобы знать, какая будет цена на американскую и европейскую валюты и что делать с вашими сбережениями.

Главной интригой и ключевым ориентиром всего финансового рынка страны на следующей неделе станет заседание монетарного комитета Национального банка Украины, запланированное на 18 июня.

Тараса Лесового, этот день без преувеличения можно назвать моментом истины для банковского сектора, бизнеса и рядовых граждан. По данным банкира Глобус Банка этот день без преувеличения можно назвать моментом истины для банковского сектора, бизнеса и рядовых граждан.

Именно во время этого заседания финансовый регулятор страны должен принять стратегическое решение относительно уровня учетной ставки. Для рынка это не просто сухая цифра, а самый мощный сигнал, по которому финансисты будут считывать дальнейшую монетарную политику государства на ближайшие несколько месяцев.

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Большинство ведущих аналитиков и участников рынка склонны считать, что Национальный банк оставит учетную ставку без изменений — на текущем уровне 15%.

Такое решение регулятора вполне ожидаемое и прагматичное, ведь на сегодняшний день украинская экономика находится в состоянии шаткого равновесия, балансируя между серьезными макроэкономическими рисками и определенными внутренними сдерживающими факторами. НБУ вынужден действовать максимально осторожно, просчитывая каждый шаг вперед, поскольку любое резкое изменение курса монетарной политики может разбалансировать финансовую систему.

Что именно давит на финансовую систему?

По данным банкира, прежде всего это динамика стоимости горючего на внутреннем рынке. Топливный фактор оказывает прямое влияние на логистику и конечную себестоимость практически всех товаров и услуг.

Не менее критичны прямые последствия полномасштабной войны для отечественной энергосистемы, которые провоцируют дефицит электроэнергии, создают дополнительные затраты для производителей и существенно усложняют работу промышленного сектора.

Однако в противовес этим тяжелым деструктивным факторам выступают сезонные и внешние сдерживающие факторы. Традиционный летний сезон начинает отчасти уменьшать общее давление на потребительские цены. Это становится возможным благодаря естественному удешевлению овощей, свежих ягод и другой сезонной сельскохозяйственной продукции, которая насыщает внутренний рынок и сдерживает продуктовую инфляцию.

Параллельно с этим фундаментом для общей макроэкономической стабильности остаются высокие ожидания регулярного поступления финансовой и материальной помощи от международных партнеров Украины. Западные транши обеспечивают надежное покрытие дефицита бюджета и пополняют золотовалютные резервы.

Тенденции

Анализ текущих тенденций показывает, что на следующей неделе спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке вновь будет стабильно выше объемов реального предложения со стороны экспортеров. По словам специалиста, ожидается, что этот дисбаланс составит примерно 10−15% в пользу спроса.

Чтобы полностью компенсировать этот дефицит, не допустить резкого обесценивания национальной валюты и удовлетворить потребности рынка, Национальный банк Украины готов тратить на интервенции значительные средства из своих резервов. По предварительным расчетам, объем таких еженедельных вливаний со стороны НБУ может составлять около 850−900 миллионов долларов США.

Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует коридор для наличного и безналичного доллара на ближайший период в диапазоне от 44,40 до 45,10 за доллар. Однако более точными цифрами американской валюты поделюсь уже через мгновение.

Про евро

В отличие от американского доллара, курс европейской валюты в Украине будет зависеть от более широкого, более сложного и глобального набора факторов. На внутреннем украинском рынке стоимость евро формируется по принципу кросс-курса.

Это означает, что финальные цифры в обменниках рассчитываются на основе текущего курса доллара к гривне, который умножается на соотношение между евро и долларом на мировых финансовых площадках. Соответственно любые колебания на глобальном рынке мгновенно отображаются на стоимости европейской валюты внутри Украины.

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