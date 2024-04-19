ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters — Finance.ua
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ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters

Фондовый рынок
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ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters
ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters
Европейский центральный банк готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с россией.
Об этом сообщает Reuters.
Требования ко второму по величине европейскому банку в hоссии будут аналогичны требованиям органа надзора к Raiffeisen Bank International, крупнейшему западному банку в стране.
Ранее австрийский RBI заявил, что ЕЦБ попросит кредитора сократить кредиты клиентам в россии до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и сократить международные платежи из россии до 2026 года.
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Этот шаг, о котором, как ожидает RBI, будет объявлено в «ближайшей перспективе», станет ударом для банка, который сопротивляется давлению со стороны международных регуляторов с требованием разорвать связи с москвой.
Через два года после вторжения россии в Украину RBI остается важнейшим финансовым спасательным кругом для миллионов россиян, желающих отправить евро или доллары за границу.
Ранее RBI заявил, что намерен выделить свой российский бизнес, но через два с лишним года после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину, мало что изменилось.
По материалам:
РБК-Україна
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