ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters Сегодня 15:16 — Фондовый рынок

ЕЦБ потребует от крупнейших европейских банков сократить деятельность в россии — Reuters

Европейский центральный банк готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с россией.

Об этом сообщает Reuters

Требования ко второму по величине европейскому банку в hоссии будут аналогичны требованиям органа надзора к Raiffeisen Bank International, крупнейшему западному банку в стране.

Ранее австрийский RBI заявил, что ЕЦБ попросит кредитора сократить кредиты клиентам в россии до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и сократить международные платежи из россии до 2026 года.

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Этот шаг, о котором, как ожидает RBI, будет объявлено в «ближайшей перспективе», станет ударом для банка, который сопротивляется давлению со стороны международных регуляторов с требованием разорвать связи с москвой.

Через два года после вторжения россии в Украину RBI остается важнейшим финансовым спасательным кругом для миллионов россиян, желающих отправить евро или доллары за границу.

Ранее RBI заявил, что намерен выделить свой российский бизнес, но через два с лишним года после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину, мало что изменилось.

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