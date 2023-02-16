ЕБРР значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год — Finance.ua
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ЕБРР значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год

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ЕБРР значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год
ЕБРР значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год
Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.
Об этом говорится в новом отчете «Региональные экономические перспективы».
Аналитики ЕБРР отметили, что в 2023 году, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года.
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В то же время экономика Украины по-прежнему будет сильно зависеть от соображений военного времени.
«Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным», — добавил банк.
Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.
В целом, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки, на 2023 год до 2,1% из ожидаемых в сентябре прошлого года 3%. В 2024 году ожидается, что темпы роста экономики ускорятся до 3,3%.

Справка Finance.ua:

  • Европейский банк реконструкции и развития ожидает рекордных убытков в 2022 году, в первую очередь из-за потерь от своих портфельных активов в россии и беларуси;
  • например, в третьем квартале 2022 года ЕБРР зафиксировал чистый убыток 1,7 млрд евро после прибыли в размере 2,5 млрд евро за 2021 год.
По материалам:
Економічна Правда
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