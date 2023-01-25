Сократятся ли инвестиции: ЕБРР назвал сумму вкладов в Украину в 2023 году — Finance.ua

Сократятся ли инвестиции: ЕБРР назвал сумму вкладов в Украину в 2023 году Сегодня 15:14

Сократятся ли инвестиции: ЕБРР назвал сумму вкладов в Украину в 2023 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не сократит в 2023 году объемы инвестиций в Украину по сравнению с инвестициями в 2022 году (1,7 млрд евро).

Об этом сообщил управляющий директор банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

«ЕБРР не сократит инвестиции в 2023 году. Мы хотим сохранить то же количество активностей, если не больше, что и в 2022 году, но очевидно, что мы должны оставаться экстремально гибкими в вопросе направлений инвестирования», — сказал он на конференции ЕБРР в среду.

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Он добавил, что фокус организации в целом такой же, как в прошлом году, это, в частности, продовольственная безопасность, инфраструктура и устойчивость частного сектора. Однако, по его словам, структура этих сфер может меняться в зависимости от ситуации.

Патроне отметил, что в 2023 году ЕБРР, возможно, больше сфокусируется на логистическом транспорте и муниципальной инфраструктуре.

Сколько средств получила Украина от ЕБРР в 2022 году

Как говорится в прессрелизе ЕБРР, предоставленном Finance.ua, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украине €1,7 млрд в 2022 году и мобилизовал еще €200 млн через партнерские банки. Это составляет более 10% общего объема деятельности Банка.

«Таким образом, ЕБРР выполняет свои обязательства инвестировать в Украине 3 млрд евро до конца 2023 года, пользуясь исключительной поддержкой акционеров и доноров, которые берут на себя часть риска, связанного с соответствующими инвестициями Банка», — идет речь в прессрелизе.

ЕБРР направил €1,7 млрд в поддержку реального сектора экономики Украины, что включало в себя инвестиции в жизненно важную инфраструктуру, энергетическую и продовольственную безопасность, торговлю и поддержку частного сектора. Еще 200 млн евро было мобилизовано через банки-партнеры.

Банк также мобилизовал в 2022 году €1,4 млрд донорских средств, в том числе в форме нефинансированных гарантий, используемых для поддержки Украины и других стран, которые уже испытали и будут испытывать наибольшее влияние войны в 2022-2023 годах. ЕБРР взял на себя 60% риска, связанного с инвестициями в Украину в 2022 году.

Одним из ярких примеров деятельности ЕБРР в Украине в 2022 году, позволившей успешно привлечь дополнительные иностранные гранты, стало предоставление летом прошлого года по €150 млн «Укрзализныци» и «Укрэнерго» на экстренную поддержку ликвидности. Эти средства были важны для обеспечения бесперебойного предоставления услуг железнодорожных перевозок и электроснабжения.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития под гарантии Королевства Нидерландов предоставляет 25 миллионов евро на поддержку аграрного бизнеса в Украине и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

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