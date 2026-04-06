0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить

Энергетика
187
2 млрд евро доступны украинским домохозяйствам, бизнесам и общинам для установки солнечных панелей, генераторов, батарей и других энергонезависимых решений через программу ЕБРР Energy Security Support Facility (ESSF).
Это самая большая в Украине инициатива по укреплению энергетической устойчивости, сообщает ЕБРР в Украине.

Кто может получить

Для МСП, физических лиц — жильцов, владельцев квартир или частных домов, а также ОСМД предусмотрены гранты. Сами кредиты предоставляются через банки-партнеры ESSF.

Программа ESSF поддерживает следующие типы проектов:

  • Возобновляемая энергетика: солнечная, ветровая, малая гидроэнергетика, биогаз и т. д.
  • Системы хранения энергии.
  • Энергоэффективность зданий: утепление, окна, двери, солнечные коллекторы, тепловые насосы, солнечные электростанции, домашние системы накопления.
  • Малая генерация до 50 МВт: газовые электростанции и установки для собственных нужд или для сети.
По программе ESSF десятки децентрализованных систем уже внедряются по всей Украине.
Условия кредитования, список банков-партнеров и контакты консультантов программы — по ссылке.
Читайте также
Ранее Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные. Общины подключат 100 МВт когенерационных установок на средства госбюджета. На это правительство выделило 732,5 млн грн в рамках реализации Планов устойчивости регионов.
Украина завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки россии нанести удары по энергосистеме. Страна вошла в осенне-зимний период с запасами газа на уровне 13,2 млрд кубометров. Объем импорта газа превысил 4,6 млрд кубометров.
В 2025 году объем добычи газа в Украине составил 16,97 млрд кубометров, что на 2,4 млрд кубометров больше прогноза. Частный сектор продемонстрировал рост более 14%.
В рамках экспериментального проекта уязвимым категориям населения в Сумской и Херсонской областях поставлено 52 тонны сжиженного газа.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаСолнечные панелиСолнечные электростанции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems