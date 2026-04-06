ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить Сегодня 16:00 — Энергетика

ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить

2 млрд евро доступны украинским домохозяйствам, бизнесам и общинам для установки солнечных панелей, генераторов, батарей и других энергонезависимых решений через программу ЕБРР Energy Security Support Facility (ESSF).

Это самая большая в Украине инициатива по укреплению энергетической устойчивости, сообщает ЕБРР в Украине

Кто может получить

Для МСП, физических лиц — жильцов, владельцев квартир или частных домов, а также ОСМД предусмотрены гранты. Сами кредиты предоставляются через банки-партнеры ESSF.

Программа ESSF поддерживает следующие типы проектов:

Возобновляемая энергетика: солнечная, ветровая, малая гидроэнергетика, биогаз и т. д.

Системы хранения энергии.

Энергоэффективность зданий: утепление, окна, двери, солнечные коллекторы, тепловые насосы, солнечные электростанции, домашние системы накопления.

Малая генерация до 50 МВт: газовые электростанции и установки для собственных нужд или для сети.

По программе ESSF десятки децентрализованных систем уже внедряются по всей Украине.

Условия кредитования, список банков-партнеров и контакты консультантов программы — по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.