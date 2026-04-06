ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить
2 млрд евро доступны украинским домохозяйствам, бизнесам и общинам для установки солнечных панелей, генераторов, батарей и других энергонезависимых решений через программу ЕБРР Energy Security Support Facility (ESSF).
Это самая большая в Украине инициатива по укреплению энергетической устойчивости, сообщает ЕБРР в Украине.
Кто может получить
Для МСП, физических лиц — жильцов, владельцев квартир или частных домов, а также ОСМД предусмотрены гранты. Сами кредиты предоставляются через банки-партнеры ESSF.
Программа ESSF поддерживает следующие типы проектов:
- Возобновляемая энергетика: солнечная, ветровая, малая гидроэнергетика, биогаз
и т. д.
- Системы хранения энергии.
- Энергоэффективность зданий: утепление, окна, двери, солнечные коллекторы, тепловые насосы, солнечные электростанции, домашние системы накопления.
- Малая генерация до 50 МВт: газовые электростанции и установки для собственных нужд или для сети.
По программе ESSF десятки децентрализованных систем уже внедряются по всей Украине.
Условия кредитования, список банков-партнеров и контакты консультантов программы — по ссылке.
Ранее Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные. Общины подключат 100 МВт когенерационных установок на средства госбюджета. На это правительство выделило 732,5 млн грн в рамках реализации Планов устойчивости регионов.
Украина завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки россии нанести удары по энергосистеме. Страна вошла в осенне-зимний период с запасами газа на уровне 13,2 млрд кубометров. Объем импорта газа превысил 4,6 млрд кубометров.
В 2025 году объем добычи газа в Украине составил 16,97 млрд кубометров, что на 2,4 млрд кубометров больше прогноза. Частный сектор продемонстрировал рост более 14%.
В рамках экспериментального проекта уязвимым категориям населения в Сумской и Херсонской областях поставлено 52 тонны сжиженного газа.
Также по теме
ЕБРР запускает программу в 2 млрд евро на солнечные панели и генераторы: кто может получить
Украина завершила отопительный сезон: сколько ресурсов на него потратили
Украина оценит перспективы добычи геотермальной энергии в Закарпатье
Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний
ЕС рассматривает лимитирование горючего, готовясь к энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке
Как заплатить меньше за доставку газа